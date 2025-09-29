Obavijesti

ŠTO SU VIDJELA DJECA 1952.?

FOTO Djecu je prestravilo ono što su vidjela u šumi: 'Čudovište je bilo ogromno, bježali smo...'

Tog petka 12. rujna 1952. godine skupina lokalnih dječaka igrala se na farmi u zapadnoj Virginiji kad su na nebu vidjeli nešto neobično, nešto što ih je prestravilo. Braća Edward i Fred May te njihov prijatelj Tommy Hyer odmah su potrčali do najbliže kuće, u kojoj je živjela gospođa Kathleen May, majka Edwarda i Freda, te su joj ispričali što su vidjeli. Dječaci su pričali o neobičnim svijetlima, o tome kako je na susjednu farmu nešto palo... Ubrzo su krenuli istraživati što se dogodilo. Ono što su vidjeli, kažu, prestravilo ih je...
U predvečerje tog petka 12. rujna 1952. godine skupina lokalnih dječaka igrala se na farmi u zapadnoj Virginiji kad su na nebu vidjeli nešto neobično. Braća Edward i Fred May te njihov prijatelj Tommy Hyer odmah su potrčali do najbliže kuće, u kojoj je živjela gospođa Kathleen May, majka Edwarda i Freda, te su joj ispričali što su vidjeli. | Foto: Canva/ilustracija
