FOTO Djecu je prestravilo ono što su vidjela u šumi: 'Čudovište je bilo ogromno, bježali smo...'

Ubrzajmo do 2000. godine. Legenda o čudovištu iz šume i dalje je itekako živa, a poznati istražitelj paranormalnog i skeptik Joe Nickell cijelom svijetu predstavlja zaključak svojeg dugogodišnjeg istraživanja. Ne, djeca nisu lagala. Barem cijelu priču. Ili namjerno, tvrdi Nickell. Te večeri je iznad tri susjedne savezne države preletio meteor, koji se te večeri vidio i u zapadnoj Virginiji. To su bila neobična svjetla koja su djeca vidjela iznad farme. Uz to, nad teritorijem ove savezne države tu su večer letjela tri vojna aviona, što objašnjava crvenkasto svjetlo koje su vidjeli nad šumom.