ZAVODLJIVA INFLUENCERICA
FOTO Egzotičnu Brazilku prate milijuni, a za oko joj je zapeo i slavni nogometaš: Volim i žene
Vanessa Lopes (23) popularna je brazilska influencerica poznata po plesnim videima. S više od 30 milijuna pratitelja na TikToku i preko 15 milijuna na Instagramu, postala je simbol generacije digitalnih zvijezda
Vanessa je započela svoju karijeru na TikToku 2019. godine, gdje je brzo stekla popularnost zahvaljujući svojim plesnim i lip-sync videima.
Njezina karizma i energija privukle su milijune pratitelja, a suradnje s poznatim osobama poput Eda Sheerana dodatno su je istaknule u digitalnom svijetu.
Osim TikToka, Vanessa je aktivna i na YouTubeu, gdje ima preko 1,7 milijuna pretplatnika, te je suvoditeljica podcasta "Não é TPM" zajedno s Fernandom Schneider, Gabrielom Mag, Victóriom Collen, Isom Paoli i Vivil Wanderley.
U studenom 2022., Vanessa je u suradnji s pjevačicom Gabily izdala pjesmu "Chapadinha na Gaveta", posvećenu brazilskim nogometašima Neymaru i Viníciusu Júnioru. Pjesma je postala popularna tijekom Svjetskog prvenstva, dodatno potvrđujući njezin utjecaj u brazilskoj pop kulturi.
Godine 2024. Vanessa je sudjelovala u 24. sezoni reality showa Big Brother Brasil kao članica grupe "Camarote". Međutim, njezino sudjelovanje bilo je kratkotrajno i izazvalo je kontroverze.
Tijekom boravka u kući, Vanessa je pokazivala znakove emocionalne nestabilnosti, što je kulminiralo njezinim dobrovoljnim napuštanjem showa 19. siječnja 2024.
Iako Vanessa nije javno komentirala estetske zahvate, njezine objave na društvenim mrežama sugeriraju da je posjećivala dermatološke klinike, što je izazvalo spekulacije o mogućim tretmanima za poboljšanje izgleda.
Vanessa je otvoreno govorila o svojoj biseksualnosti. Imala je veze s nogometašem i tiktokerom Ricardom Rêgom, kao i s glazbenicom Luísom Sonzom. "Volim i žene", izjavila je.
Također je bila povezana s glumcem Joãoom Guilhermeom i surferom Gabrielom Medinom. Velika je obožavateljica sporta, posebno nogometa i futevôlei, te je navijačica Flamenga.
"Jedina estetska operacija koju imam na tijelu je ugradnja silikona. Moj izgled se promijenio zbog godina treninga i sporta, bez upotrebe vanjskih supstanci", izjavila je.
