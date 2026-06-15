FOTO Fitness trenerica: 'Imam 67 godina, seks je sad najbolji'

'U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite', priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)
"U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite", priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)...
| Foto: Profimedia
"U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite", priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)...
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Foto: Profimedia
"U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite", priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)...
| Foto: Profimedia
Ova majka dvoje djece kaže kako je u seksu i tajna njezinog mladolikog izgleda, veli da neki misle kako je u 20-im godinama...
| Foto: B.P Hall/Instagram
"Većina žena vodi ljubav tek nekoliko puta mjesečno, što za većinu muškaraca nije dovoljno. Pružanjem i primanjem užitka možemo se povezati na najvišoj razini", kaže ova, službeno umirovljenica, iz Oregona.
| Foto: B.P Hall/Instagram
Kaže da sa suprugom ponekad zna cijeli dan provesti u krevetu.
| Foto: Profimedia
"Otkrijte partneru svoje fantazije. Razgovarajte otvoreno, recite jedno drugom što vam se posebno sviđa", poručuje Bobbi...
| Foto: Profimedia
Na društvenim mrežama je prati više od 100.000 ljudi, s njima svakodnevno dijeli finess savjete...
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Foto B.P Hall/Instagram
Foto B.P Hall/Instagram
Foto B.P Hall/Instagram
Foto B.P Hall/Instagram
Foto B.P Hall/Instagram