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'NE TREBA PRESTATI'

FOTO Fitness trenerica: 'Imam 67 godina, seks je sad najbolji'

'U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite', priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)
EXCLUSIVE: ‘I’m a pensioner but people mistake me for being in my 20s because of this skinny jab hack’
"U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite", priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)... | Foto: Profimedia
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"U 60-im sam godinama, tek sad imam najbolji seks u životu. To je tako ludo. Ne trebate prestati sa seksom kad ostarite", priča fitness influencerica i trenerica Bobbi Parker Hall (67)... | Foto: Profimedia
Komentari 5

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