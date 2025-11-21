Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BUJNA MANEKENKA

FOTO Gdje je nestala britanska seks bomba Demi Rose? Fanovi je mole: 'Vrati se, tužno je...'

Bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram manekenki' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže...
FOTO Gdje je nestala britanska seks bomba Demi Rose? Fanovi je mole: 'Vrati se, tužno je...'
Bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram manekenki' na svijetu. | Foto: Instagram
1/31
Bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram manekenki' na svijetu. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025