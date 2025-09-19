FOTO Grudi jedva stale u dirndl! Heidi Klum slavila Oktoberfest, uživalo se u pjesmi i pivu...

Manekenka, poduzetnica i zaljubljenica u bavarske tradicije, sve je to Heidi Klum. Sad je još jednom dokazala da zna kako slaviti. Na događaju "HeidiFest" u minhenskom Hofbräuhausu okupila se njezina cijela obitelj, prijatelji i brojni gosti u tradicionalnim kostimima za Oktoberfest. Heidi je zablistala u crvenoj haljini s cvjetnom krunom te je sa suprugom Tomom Kaulitzom i njihovom djecom imala privatni Oktoberfest, uz puno plesa i glazbe... Pivo baš i nije bilo na vidiku. | Foto: Profimedia