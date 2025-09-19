FOTO Grudi jedva stale u dirndl! Heidi Klum slavila Oktoberfest, uživalo se u pjesmi i pivu...
Manekenka, poduzetnica i zaljubljenica u bavarske tradicije, sve je to Heidi Klum. Sad je još jednom dokazala da zna kako slaviti. Na događaju "HeidiFest", kojeg je organizirala s manekenkom Alessandrom Ambrosijom, u minhenskom Hofbräuhausu okupila se cijela Heidina obitelj, prijatelji i brojni gosti. I to svi u tradicionalnim kostimima za Oktoberfest. Heidi je zablistala u crvenom dirndlu s cvjetnom krunom te je sa suprugom Tomom Kaulitzom i djecom imala privatni Oktoberfest, uz puno plesa i glazbe... A kasnije se uživalo uz pivo...