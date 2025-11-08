FOTO Istetovirala je 98% tijela i spiskala 200.000 €. Objavila je kako je izgledala: 'Bila si miss!'

Žena iz Australije, koja nosi titulu jedne od najtetoviranijih osoba na svijetu, otvoreno je progovorila o nevjerojatnoj svoti novca koju je uložila u svoje tjelesne modifikacije...
Amber Luke, Australka čije tijelo je 98 posto prekriveno tetovažama, izjavila je kako nimalo ne žali zbog svoje odluke. Kako prenosi LADbible, njezina strast prema tinti otišla je toliko daleko da je poduzela i neke od najekstremnijih procedura.
| Foto: Instagram
Amber Luke, Australka čije tijelo je 98 posto prekriveno tetovažama, izjavila je kako nimalo ne žali zbog svoje odluke. Kako prenosi LADbible, njezina strast prema tinti otišla je toliko daleko da je poduzela i neke od najekstremnijih procedura. |
Foto: Instagram
Amber Luke, Australka čije tijelo je 98 posto prekriveno tetovažama, izjavila je kako nimalo ne žali zbog svoje odluke. Kako prenosi LADbible, njezina strast prema tinti otišla je toliko daleko da je poduzela i neke od najekstremnijih procedura.
| Foto: Instagram
Zbog tetoviranja očnih jabučica čak je i privremeno oslijepila na tri tjedna - isti postupak koji je kasnije kopirala druga žena, također s posljedicama gubitka vida.
| Foto: Instagram
Kada prvi postupak bojanja bjeloočnica nije donio željeni rezultat, Luke se ponovno prepustila igli kako bi njezine oči dobile intenzivnu plavu i crnu boju.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
"Za mene je to bilo vraćanje onoga što je moje i što je trebalo biti moje od samog početka", izjavila je Luke za What'sTheJam.
| Foto: Instagram
"Osjećala sam se opljačkano, kao da nisam zaslužila ispravan postupak. Ali zaslužujem imati svoj trenutak, u kojem otvorim oči i vidim istinsku ljepotu."
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Dodala je: "Gotovo sam zaplakala od sreće kada sam ih vidjela ovaj put, a upravo je tako trebalo biti i prvi put. To je nešto što ću cijeniti do kraja života."
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Luke se prvi put tetovirala sa samo 16 godina, a od tada je njezina ljubav prema tjelesnim modifikacijama eksponencijalno rasla. Danas, ova 30-godišnjakinja poznata je kao "najtetoviranija žena Australije".
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Kao što se može pretpostaviti, transformacija njezina tijela koštala ju je pravo bogatstvo. No, u tu cijenu nisu uključeni estetski zahvati i modifikacije poput rascijepljenog jezika, dermalnih piercinga i implantata rogova u lubanji.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Prema pisanju Daily Maila, Amber je na svoj izgled potrošila više od 184.400 funti (oko 218.000 eura), što joj je priskrbilo nadimak 'Djevojka Zmaj' (Dragon Girl).
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
U razgovoru za radijsku emisiju 'Robin, Terry & Kip' iz Brisbanea, ovaj model je priznala kako njezin izgled utječe na profesionalni život.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
"Neću uljepšavati stvari, moj izgled je ograničio moje mogućnosti zapošljavanja, ali to je u redu", rekla je. "Gledam na to ovako: ne želim raditi za tvrtku koja je plitkoumna i ne može gledati dalje od mog imidža. Neće gledati moju radnu etiku, moj moral, moje vrijednosti ili ono što mogu doprinijeti."
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Osvrnula se i na to kako ljudi reagiraju na njezin izgled. "Svatko ima vlastito mišljenje o tome što je ljepota", kazala je. "Vidite kulture gdje ljudi rastežu vratove, uši, usne. Na kraju dana, svi imamo pravo na svoje mišljenje i to je u redu."
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
"Međutim, ono što me pogađa jest kada mi netko izrazi svoje mišljenje u javnosti, priđe mi i kaže: 'Oh, ti si ružna' ili 'Uništila si se'. Jako je potresno znati da ljudi imaju tako snažno mišljenje i da ga mogu izreći bez ikakvih posljedica."
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Objavila je i fotografije kako je nekoć izgledala... "Izgledala si kao misica", pisali su joj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž