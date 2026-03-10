INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Je li stvarna ili samo AI? U svakom slučaju jako voli našeg Luku Modrića: 'Živio nogomet!'

Živio nogomet, ne zanimaju me muškarci, stoji u opisu Instagram profila Sofia AC Milan, koji 'na prvu' izgleda kao da pripada mladoj navijačici Milana koja obožava Luku Modrića. Profil je 'svjež', ima tek desetak objava, a već je prikupio više od 20 tisuća pratitelja. I Sofia s fanovima komunicira, odgovara im na poruke, ulazi u rasprave o nogometu, o izlascima... Ali, sudeći prema svemu, Sofia nije stvarna, riječ je o AI generiranom sadržaju...