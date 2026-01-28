FOTO Kako bi izgledala zombi apokalipsa u Europi: Panika se širi, čovječanstvo pred slomom

Ta kakofonija onemogućila bi koordiniranu reakciju. Dok bi vlade pokušavale uspostaviti informacijsku kontrolu, ključni sati bili bi izgubljeni. Europska unija, koja je krajem 2025. usvojila ambiciozan plan za "prekogranične zdravstvene prijetnje", aktivirala bi svoje protokole. Međutim, ti su planovi osmišljeni za pandemije koje se šire među živima, ne za situaciju u kojoj mrtvi ustaju. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, poznat kao rescEU, bio bi potpuno neadekvatan, dizajniran za požare, poplave, kemijske incidente i žive pandemije, a ne za slanje timova u zone gdje se mrtvi dižu i inficiraju. | Foto: canva, ilustracija