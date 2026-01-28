FOTO Kako bi izgledala zombi apokalipsa u Europi: Panika se širi, čovječanstvo pred slomom

Siječanj je 2026. godine. Hladna fronta okovala je Berlin, a bolnica Charité, ponos njemačke medicine, radi punim kapacitetom. Uobičajena zimska sezona gripe i respiratornih bolesti, ništa neuobičajeno. A onda se događa. Pacijent koji je preminuo od srčanog udara na odjelu intenzivne njege, ustaje. Ne kao u filmovima, uz vrisak i dramu, već tiho, mehanički. Dezorijentirano medicinsko osoblje prilazi pomoći, misleći da je riječ o konvulzijama. Trenutak kasnije, odjelom odjekuju krici. To nije početak filma. To je početak kraja. Ovo je hipotetski scenarij...
Ne kao u filmovima, uz vrisak i dramu, već tiho, mehanički. Dezorijentirano medicinsko osoblje prilazi pomoći, misleći da je riječ o konvulzijama. Trenutak kasnije, odjelom odjekuju krici. To nije početak filma. To je početak kraja. Ovo je hipotetski scenarij, ali onaj koji, prema analizi vojnih, socioloških i infrastrukturnih podataka, zastrašujuće precizno ocrtava kako bi moderna Europa, unatoč svoj tehnologiji i pripremi, pala pred prijetnjom koju smo smatrali pukom fikcijom: zombi apokalipsom u stilu serije "Živi mrtvaci" (The Walking Dead).
U tom svijetu, patogen je već u svima nama. Smrt, bilo kojeg uzroka, samo je okidač.
Prvih 24 sata: Digitalni kaos i paraliza sustava - Prvi incidenti ne bi bili shvaćeni kao apokalipsa, već kao izolirani, bizarni zločini. U berlinskoj bolnici, specijalna policija neutralizirala bi "napadače", a vlasti bi izdale šturo priopćenje o "osobama pod utjecajem nove sintetičke droge". Ali slični se incidenti istovremeno događaju u Varšavi, Parizu, Rimu.
Svugdje gdje ljudi umiru, u bolnicama, staračkim domovima, na mjestima nesreća, nastaje žarište. Problem Europe 2026. nije nedostatak informacija, već njihov višak. Društvene mreže eksplodirale bi mutnim snimkama, teorijama zavjere i panikom. Dezinformacije bi se širile brže od bilo koje zaraze. Neki bi tvrdili da je riječ o ruskom biološkom oružju, drugi o vladinom eksperimentu.
Ta kakofonija onemogućila bi koordiniranu reakciju. Dok bi vlade pokušavale uspostaviti informacijsku kontrolu, ključni sati bili bi izgubljeni. Europska unija, koja je krajem 2025. usvojila ambiciozan plan za "prekogranične zdravstvene prijetnje", aktivirala bi svoje protokole. Međutim, ti su planovi osmišljeni za pandemije koje se šire među živima, ne za situaciju u kojoj mrtvi ustaju. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, poznat kao rescEU, bio bi potpuno neadekvatan, dizajniran za požare, poplave, kemijske incidente i žive pandemije, a ne za slanje timova u zone gdje se mrtvi dižu i inficiraju.
Slanje medicinskih timova i poljskih bolnica u epicentre značilo bi slanje novih žrtava. Do kraja prvog dana, kaos bi zahvatio sve veće gradove. Vlasti bi proglasile izvanredno stanje, ali njihove bi naredbe bile proturječne: "Ostanite u domovima!", a istovremeno bi krenule panične evakuacije ključnog osoblja.
Slom civilizacije: Kad se ugase svjetla i isprazne police - Drugi dan donosi spoznaju da se ne urušava samo javni red, već temeljna infrastruktura koja moderni život čini mogućim. Europska energetska mreža, čudo inženjerstva, postaje njezina Ahilova peta. Izuzetno povezana i sinkronizirana, ali i krhka.
Neredi, požari i napuštanje kontrolnih soba u samo nekoliko ključnih čvorišta uzrokovali bi kaskadni kolaps – poput onog na Iberijskom poluotoku u travnju 2025., koji je bio samo blijeda najava.
Pad mreže u Njemačkoj povukao bi za sobom Poljsku, Češku, a zatim i ostatak kontinenta – iako bi totalni blackout na cijelom kontinentu trajao nekoliko dana umjesto sati, bez ikakvog pokušaja izolacije zona.Bez struje, svijet staje. Telekomunikacije padaju. Bolnice, koje su već postale klaonice, ostaju bez struje za respiratore i ključnu opremu. Vodoopskrba prestaje.
A onda slijedi udarac koji bi dokrajčio svaki privid normalnosti: glad. Europska logistika hrane 2026. godine oslanja se na "just-in-time" sustav dostave, optimiziran umjetnom inteligencijom. Supermarketi nemaju velika skladišta; police se pune svakodnevno. Prema podacima, svaki šesti kamion na europskim cestama prevozi hranu.
Zatvaranjem granica, blokadom cesta i nestankom goriva, taj lanac puca. U velikim metropolama police trgovina bile bi ozbiljno prazne za 48–72 sata, a u roku od 3–7 dana nastupila bi masovna glad i panika – iako neke zemlje (poput Skandinavije) imaju strateške zalihe za tjedne ili mjesece. Nastupila bi panika i borba za preostale resurse, pretvarajući susjede u neprijatelje.
Vojni odgovor i iluzija sigurnosti: Europa je 2026. visoko militarizirana zbog napetosti s Rusijom. Poljska, s jednom od najvećih kopnenih vojski u EU (oko 215–250 tisuća aktivnih vojnika plus rezerve i teritorijalci, uz ambiciozan cilj prema 300 tisuća aktivnih u godinama koje dolaze), predstavljala bi bedem nade.
Vojske bi pokušale uspostaviti "sigurne zone" oko vojnih baza i ključnih vladinih objekata. Tehnologija bi im dala početnu prednost. Rojevi dronova nadzirali bi opustjele gradove, identificirajući kretanje "šetača" i usmjeravajući vojne jedinice.Međutim, vojska je obučena za borbu protiv žive sile, ne protiv neumoljive, rastuće plime mrtvih. Pravila ratovanja ne vrijede. Svaki izgubljeni vojnik postaje novi neprijatelj. Najveća zamka bila bi gustoća naseljenosti.
U gradovima poput Pariza (preko 21.000 stanovnika po kilometru kvadradtnom) ili Atene, broj mrtvih koji se dižu eksponencijalno bi nadmašio broj vojnika. Svaki pokušaj "čišćenja" grada bio bi samoubilačka misija.
Odluka o zatvaranju granica unutar Schengena, donesena prekasno, stvorila bi smrtonosne klopke. Deseci kilometara duge kolone automobila na autocestama postale bi, kako sugeriraju analitičari takvih scenarija, savršen "švedski stol" za horde šetača.
Ljudski faktor: Najveća prijetnja nisu mrtvi - Treći dan označava točku bez povratka. Više ne postoji centralna vlast, nema vijesti, nema interneta. Postoje samo male, izolirane grupe preživjelih. I tu na vidjelo izlazi najmračnija istina apokalipse, ona koju su videoigre poput "The Last of Us" i sociološke studije predvidjele: najveća prijetnja preživjelima nisu zombiji, već drugi ljudi.
U svijetu bez zakona, povjerenje postaje najrjeđa valuta. Studije o ljudskom ponašanju tijekom katastrofa pokazuju da, iako u početku prevladava altruizam, dugotrajni slom sustava neizbježno vodi prema tribalizmu i brutalnoj borbi za opstanak. Grupe se formiraju iz nužde, ali su prožete paranojom.
Stranac nije potencijalni saveznik, već prijetnja resursima. Kako je pokazala znanstvena analiza apokaliptičnih narativa, ideja zajednice i civilizacije raspada se s iznenađujućom lakoćom.
Naša najveća snaga – povezanost, specijalizacija i oslanjanje na sustav – postaje naša najveća slabost. Malo tko zna uzgajati hranu, pročišćavati vodu ili se braniti bez moderne tehnologije. Visoko organizirano društvo 2026. godine pokazalo se krhkijim od bilo kojeg društva u povijesti. Na kraju,, zombiji ne bi trebali uništiti čovječanstvo; oni bi bili samo katalizator koji bi nas natjerao da to učinimo sami.
