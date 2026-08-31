FOTO Kako izgleda život na 'krovu svijeta': Ovdje BDP nije najvažniji, nego sreća ljudi...

Mračna strana povijesti: protjerivanje naroda Lhotshamp - Iako je Butan poznat po miru i sreći, njegova moderna povijest ima i tamnu stranu. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, vlada je počela provoditi politiku snažnijeg nametanja jedinstvenog nacionalnog identiteta, povezanu s idejom "jedne nacije, jednog naroda". Ta je politika bila usmjerena na očuvanje dominantne drukpske kulturne tradicije i uključivala je stroža pravila vezana uz tradicionalnu odjeću, jezik i društvene običaje. Za Lhotshampe, etničke Nepalce koji su uglavnom živjeli na jugu zemlje, te su mjere imale ozbiljne posljedice. Nepalski jezik postupno je uklonjen iz državnog školskog sustava, dok su uvedena pravila koja su favorizirala dzongkhu i drukpsku kulturnu tradiciju. Godine 1988. proveden je kontroverzni popis stanovništva kojim su vlasti strože počele primjenjivati kriterije državljanstva i prebivališta povezane s 1958. godinom. Mnogi Lhotshampe nisu mogli dokazati status koji je vlada zahtijevala, a dio stanovništva proglašen je ilegalnim imigrantima ili osobama koje nisu imale pravo na državljanstvo. Uslijedili su prosvjedi i politički nemiri, a vlada je odgovorila opsežnom represijom. Dokumentirana su uhićenja, pritvaranja, navodi o mučenju i druga ozbiljna kršenja ljudskih prava, dok su deseci tisuća ljudi napustili zemlju pod pritiskom ili bili prisiljeni otići. UNHCR navodi da je oko 100.000 izbjeglica iz Butana stiglo u Nepal tijekom ranih 1990-ih, dok su butanske vlasti osporavale njihovo pravo na povratak i tvrdile da dio njih nikada nije imao butansko državljanstvo. Većina izbjeglica završila je u kampovima u Nepalu, gdje je velik dio zajednice proveo više od desetljeća čekajući trajno rješenje. Od 2007. godine pokrenut je veliki međunarodni program preseljenja u treće zemlje. Do studenoga 2015. više od 100.000 butanskih izbjeglica bilo je preseljeno iz Nepala, ponajviše u Sjedinjene Američke Države, ali i u Kanadu, Australiju i nekoliko europskih zemalja. Pitanje odgovornosti, državljanstva i mogućnosti povratka Lhotshampa ostalo je jedna od najbolnijih tema moderne butanske povijesti. | Foto: Cathal McNaughton/REUTERS