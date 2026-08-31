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POGLED NA BUTAN

FOTO Kako izgleda život na 'krovu svijeta': Ovdje BDP nije najvažniji, nego sreća ljudi...

Dok ostatak svijeta mjeri napredak kroz bruto domaći proizvod (BDP), Butan je razvio revolucionarni koncept - bruto nacionalnu sreću (GNH).
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FOTO Kako izgleda život na 'krovu svijeta': Ovdje BDP nije najvažniji, nego sreća ljudi...
U srcu istočnih Himalaja, stisnut između Kine i Indije, leži Kraljevina Butan, poznata kao Druk Yul, ili "Zemlja Gromovitog Zmaja". Ovo zabačeno kraljevstvo, čiji se teritorij proteže od podnožja Himalaja do vrhova viših od 7.000 metara, prema većini geografskih mjerenja ima najvišu prosječnu nadmorsku visinu među svim državama svijeta (3280 metara). Upravo zbog toga Butan se često opisuje kao zemlja koja doslovno živi na krovu svijeta, a njegova neobična kombinacija visokih planina, dubokih dolina i izoliranosti dugo je golicala maštu zapadnog svijeta... | Foto: canva, ilustracija
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U srcu istočnih Himalaja, stisnut između Kine i Indije, leži Kraljevina Butan, poznata kao Druk Yul, ili "Zemlja Gromovitog Zmaja". Ovo zabačeno kraljevstvo, čiji se teritorij proteže od podnožja Himalaja do vrhova viših od 7.000 metara, prema većini geografskih mjerenja ima najvišu prosječnu nadmorsku visinu među svim državama svijeta (3280 metara). Upravo zbog toga Butan se često opisuje kao zemlja koja doslovno živi na krovu svijeta, a njegova neobična kombinacija visokih planina, dubokih dolina i izoliranosti dugo je golicala maštu zapadnog svijeta... | Foto: canva, ilustracija
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