FOTO Kako izgleda život na 'krovu svijeta': Ovdje BDP nije najvažniji, nego sreća ljudi...

Dok ostatak svijeta mjeri napredak kroz bruto domaći proizvod (BDP), Butan je razvio revolucionarni koncept - bruto nacionalnu sreću (GNH).
U srcu istočnih Himalaja, stisnut između Kine i Indije, leži Kraljevina Butan, poznata kao Druk Yul, ili "Zemlja Gromovitog Zmaja". Ovo zabačeno kraljevstvo, čiji se teritorij proteže od podnožja Himalaja do vrhova viših od 7.000 metara, prema većini geografskih mjerenja ima najvišu prosječnu nadmorsku visinu među svim državama svijeta (3280 metara). Upravo zbog toga Butan se često opisuje kao zemlja koja doslovno živi na krovu svijeta, a njegova neobična kombinacija visokih planina, dubokih dolina i izoliranosti dugo je golicala maštu zapadnog svijeta...
| Foto: canva, ilustracija
U srcu istočnih Himalaja, stisnut između Kine i Indije, leži Kraljevina Butan, poznata kao Druk Yul, ili "Zemlja Gromovitog Zmaja". Ovo zabačeno kraljevstvo, čiji se teritorij proteže od podnožja Himalaja do vrhova viših od 7.000 metara, prema većini geografskih mjerenja ima najvišu prosječnu nadmorsku visinu među svim državama svijeta (3280 metara). Upravo zbog toga Butan se često opisuje kao zemlja koja doslovno živi na krovu svijeta, a njegova neobična kombinacija visokih planina, dubokih dolina i izoliranosti dugo je golicala maštu zapadnog svijeta...
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Foto: canva, ilustracija
U srcu istočnih Himalaja, stisnut između Kine i Indije, leži Kraljevina Butan, poznata kao Druk Yul, ili "Zemlja Gromovitog Zmaja". Ovo zabačeno kraljevstvo, čiji se teritorij proteže od podnožja Himalaja do vrhova viših od 7.000 metara, prema većini geografskih mjerenja ima najvišu prosječnu nadmorsku visinu među svim državama svijeta (3280 metara). Upravo zbog toga Butan se često opisuje kao zemlja koja doslovno živi na krovu svijeta, a njegova neobična kombinacija visokih planina, dubokih dolina i izoliranosti dugo je golicala maštu zapadnog svijeta...
| Foto: canva, ilustracija
No, iza idilične fasade samostana na liticama i filozofije koja sreću stavlja ispred profita, krije se složena nacija koja se bori s izazovima modernizacije, bolnom poviješću i neizvjesnom budućnošću u sjeni svojih divovskih susjeda. Život na krovu svijeta jedinstveno je iskustvo, oblikovano dubokom duhovnošću, poštovanjem prema prirodi i opreznim otvaranjem prema vanjskom svijetu.
| Foto: canva, ilustracija
Velik dio Butana čine planine, a krajolikom dominiraju strmi vrhovi, duboke doline i brze rijeke koje se slijevaju prema indijskim ravnicama. Na sjeveru se uzdižu vrhovi viši od sedam tisuća metara, među kojima se ističe Gangkhar Puensum. S visinom od 7.570 metara, on je najviša točka Butana i često se navodi kao najviši neosvojeni planinski vrh na svijetu. Vrh, čije se ime obično prevodi kao "Bijeli vrh trojice duhovne braće", smatra se svetim, a butanska politika planinarenja posljednjih je desetljeća sve snažnije ograničavala penjanje na visoke vrhove zbog poštovanja prema lokalnim vjerovanjima. Alpinizam je u Butanu bio dopušten tijekom dijela 1980-ih i početkom 1990-ih, no postupno su uvedena stroža ograničenja, a od 2003. godine planinarenje i penjanje na butanske vrhove više nije dopušteno. Gangkhar Puensum tako je ostao jedan od najpoznatijih visokih vrhova na svijetu na koje se nikada nije uspješno popelo.
| Foto: canva, ilustracija
Ova duboka povezanost s prirodom ogleda se u izvanrednoj predanosti očuvanju okoliša. Butanski ustav nalaže da najmanje 60 posto zemlje mora zauvijek ostati pod šumskim pokrovom. Prema novijim službenim podacima, šume prekrivaju oko 70,45 posto teritorija, dok se dodatnih 10,43 posto nalazi pod grmljem. Više od polovice teritorija nalazi se unutar sustava zaštićenih područja. Takva politika očuvanja omogućuje Butanu da bude neto ponor ugljika, odnosno da njegove šume apsorbiraju više stakleničkih plinova nego što ih zemlja ukupno emitira. Procjene se razlikuju ovisno o godini i metodologiji, ali službeni butanski podaci pokazuju da je količina ugljika koju šume vežu višestruko veća od ukupnih nacionalnih emisija.
| Foto: canva, ilustracija
Ova ekološka svijest proizlazi i iz budističkog vjerovanja da duhovi i božanstva obitavaju u planinama, rijekama i drveću. Kraljevstvo je dom iznimne biološke raznolikosti, uključujući rijetke vrste poput himalajskog takina, neobičnog sisavca koji izgledom podsjeća na križanca koze i antilope, a ujedno je i nacionalna životinja Butana, te zlatnog langura i snježnog leoparda. Zaštita prirode nije tek moderna politička ideja, već je duboko povezana s tradicionalnim shvaćanjem odnosa između ljudi, životinja i okoliša.
| Foto: canva, ilustracija
Dok ostatak svijeta mjeri napredak kroz bruto domaći proizvod (BDP), Butan je razvio revolucionarni koncept - bruto nacionalnu sreću (GNH). Ovu filozofiju, koju je u suvremenom obliku početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća snažno promovirao četvrti kralj Jigme Singye Wangchuck, vodi ideja da stvarni razvoj društva nastaje kada se materijalni, društveni i duhovni razvoj odvijaju usporedno. GNH se temelji na četiri stupa: održivom i pravednom društveno-ekonomskom razvoju, očuvanju i promicanju kulture, očuvanju okoliša te dobrom upravljanju. Koncept se tijekom desetljeća razvio u široki okvir za procjenu blagostanja koji obuhvaća i zdravlje, obrazovanje, psihološko blagostanje, vitalnost zajednice, životni standard i način korištenja vremena.
| Foto: canva, ilustracija
Ovaj razvojni pristup povezan je s politikama poput besplatnog javnog zdravstva i javnog obrazovanja, osobito na osnovnoj razini, te s naglaskom na društvenu koheziju i kvalitetu života. Život je prožet vrijednostima vajrayana budizma, koji je temeljni dio butanske kulturne i duhovne baštine i čiji je utjecaj vidljiv u svakodnevnom životu, arhitekturi, umjetnosti, ceremonijama i običajima. Vjera u karmu i ponovno rođenje duboko je ukorijenjena, potičući Butance da budu svjesni svojih djela jer vjeruju da ona oblikuju njihove sadašnje i buduće živote. Ipak, ovaj model suočava se s rastućim pritiscima. Godine 2022. raspuštena je Komisija za bruto nacionalnu sreću u sklopu šire reorganizacije državne uprave, a njezine su nadležnosti raspoređene među Ministarstvom financija, Kabinetom i Centrom za Butan i studije bruto nacionalne sreće. GNH, međutim, nije nestao iz državne politike: i dalje ostaje jedan od temeljnih okvira butanskog razvojnog modela.
| Foto: canva, ilustracija
Još veći izazov predstavlja masovno iseljavanje, osobito među mladima i obrazovanim stanovništvom. Nakon pandemije broj Butanaca koji odlaze u inozemstvo snažno je porastao, a Australija je postala jedno od najvažnijih odredišta. Samo u razdoblju od 11 mjeseci do svibnja 2023. više od 12.000 Butanaca stiglo je u Australiju u sklopu dugoročnih migracija, što je predstavljalo oko 1,5 posto ukupnog stanovništva zemlje. Problem nije samo u samom broju iseljenih, nego i u činjenici da zemlju napuštaju obrazovani mladi ljudi i stručnjaci, stvarajući pritisak na domaće tržište rada i javne institucije. Taj val migracija ukazuje na rastući jaz između tradicionalnih vrijednosti, ograničenih domaćih ekonomskih mogućnosti i težnji mlađih generacija u globaliziranom svijetu. Unatoč tim izazovima, duhovnost i dalje prožima svakodnevicu, od šarenih molitvenih zastavica koje vijore na vjetru do malih ritualnih predmeta i praksi kojima se, prema tradicionalnim vjerovanjima, štiti od negativnih sila.
| Foto: canva, ilustracija
Oprečna diplomacija i divovski susjedi: Vanjska politika Butana obilježena je opreznim pristupom međunarodnim odnosima i snažnim naglaskom na očuvanju suvereniteta, sigurnosti i vlastitog kulturnog identiteta. Kraljevstvo trenutačno održava formalne diplomatske odnose sa 62 države i Europskom unijom, no među njima nema nijedne od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a - Kine, Francuske, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Takav oprez povezan je s nastojanjem da se zaštite politička, kulturna i duhovna baština zemlje te očuva njezina neovisnost u odnosima s velikim silama. Istodobno, Butan posljednjih godina postupno proširuje svoju diplomatsku mrežu i razvija odnose s novim državama.
| Foto: canva, ilustracija
Vrata svijetu počela su se polako otvarati tek u drugoj polovici 20. stoljeća. Turisti su prvi put pušteni u zemlju 1974. godine, kada je Butan počeo razvijati turizam kao izvor prihoda i način predstavljanja vlastite kulture i prirodne baštine. Od samih početaka turizam je oblikovan politikom "visoke vrijednosti, malog utjecaja", kojom se nastoji ograničiti pritisak masovnog turizma na okoliš i kulturu. Televizija je u Butanu uvedena 1999., a iste je godine zemlja počela omogućavati i pristup internetu, čime je postala jedna od posljednjih zemalja na svijetu koja je uvela televizijsko emitiranje.
| Foto: canva, ilustracija
Geopolitički položaj Butana je delikatan. Njegov najvažniji partner je Indija, s kojom ga vežu desetljeća političke, gospodarske, razvojne i sigurnosne suradnje. Ugovor o prijateljstvu iz 1949. sadržavao je odredbu prema kojoj je Butan pristao da se u svojoj vanjskoj politici vodi savjetima Indije. Ta je odredba izmijenjena novim Ugovorom o prijateljstvu iz 2007., koji naglašava međusobno poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i neovisnosti te predviđa blisku suradnju bez formulacije o indijskom "vodstvu" u butanskoj vanjskoj politici. Indija je i danas najveći trgovinski i razvojni partner Butana, a hidroenergija je središnji element bilateralne gospodarske suradnje. Butan izvozom električne energije iz hidroelektrana u Indiju ostvaruje važan prihod, dok Indija sudjeluje u financiranju i razvoju brojnih hidroenergetskih projekata.
| Foto: canva, ilustracija
Odnos s drugim divovskim susjedom, Kinom, znatno je složeniji. Dvije zemlje nemaju formalne diplomatske odnose, a već desetljećima vode pregovore o neriješenoj državnoj granici. Posebno su osjetljiva područja u zapadnom sektoru, uključujući područje Doklama, kao i neka područja na sjeveru. Posljednjih godina dodatnu zabrinutost izazvala je kineska izgradnja cesta, naselja i druge infrastrukture na područjima na koja Butan polaže pravo. Umjesto klasičnih vojnih "upada", preciznije je govoriti o postupnom stvaranju kineske infrastrukture i prisutnosti u spornim područjima. Unatoč ozbiljnosti graničnog pitanja, posljednjih godina bilježi se i intenziviranje službenih pregovora i tehničkih kontakata. U travnju 2026. dvije su strane održale 15. sastanak stručne skupine za pitanja granice i potvrdile nastavak rada na provedbi trodijelne mape puta za rješavanje graničnog pitanja.
| Foto: canva, ilustracija
Mračna strana povijesti: protjerivanje naroda Lhotshamp - Iako je Butan poznat po miru i sreći, njegova moderna povijest ima i tamnu stranu. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, vlada je počela provoditi politiku snažnijeg nametanja jedinstvenog nacionalnog identiteta, povezanu s idejom "jedne nacije, jednog naroda". Ta je politika bila usmjerena na očuvanje dominantne drukpske kulturne tradicije i uključivala je stroža pravila vezana uz tradicionalnu odjeću, jezik i društvene običaje. Za Lhotshampe, etničke Nepalce koji su uglavnom živjeli na jugu zemlje, te su mjere imale ozbiljne posljedice. Nepalski jezik postupno je uklonjen iz državnog školskog sustava, dok su uvedena pravila koja su favorizirala dzongkhu i drukpsku kulturnu tradiciju. Godine 1988. proveden je kontroverzni popis stanovništva kojim su vlasti strože počele primjenjivati kriterije državljanstva i prebivališta povezane s 1958. godinom. Mnogi Lhotshampe nisu mogli dokazati status koji je vlada zahtijevala, a dio stanovništva proglašen je ilegalnim imigrantima ili osobama koje nisu imale pravo na državljanstvo. Uslijedili su prosvjedi i politički nemiri, a vlada je odgovorila opsežnom represijom. Dokumentirana su uhićenja, pritvaranja, navodi o mučenju i druga ozbiljna kršenja ljudskih prava, dok su deseci tisuća ljudi napustili zemlju pod pritiskom ili bili prisiljeni otići. UNHCR navodi da je oko 100.000 izbjeglica iz Butana stiglo u Nepal tijekom ranih 1990-ih, dok su butanske vlasti osporavale njihovo pravo na povratak i tvrdile da dio njih nikada nije imao butansko državljanstvo. Većina izbjeglica završila je u kampovima u Nepalu, gdje je velik dio zajednice proveo više od desetljeća čekajući trajno rješenje. Od 2007. godine pokrenut je veliki međunarodni program preseljenja u treće zemlje. Do studenoga 2015. više od 100.000 butanskih izbjeglica bilo je preseljeno iz Nepala, ponajviše u Sjedinjene Američke Države, ali i u Kanadu, Australiju i nekoliko europskih zemalja. Pitanje odgovornosti, državljanstva i mogućnosti povratka Lhotshampa ostalo je jedna od najbolnijih tema moderne butanske povijesti.
| Foto: Cathal McNaughton/REUTERS
Butanska kuhinja jedinstvena je i neodvojiva od dva ključna sastojka: čilija i sira. Ovdje se čili tradicionalno ne koristi samo kao začin, već često kao glavni sastojak jela. Nacionalno jelo je ema datshi, pikantno jelo od ljutih papričica i rastopljenog sira, koje se najčešće poslužuje s rižom. Posebno je cijenjena crvena riža, tradicionalna sorta koja se stoljećima uzgaja u Butanu. Prehrana se temelji i na heljdi, kukuruzu te mesu poput svinjetine, govedine i jakova. U zapadnim dijelovima zemlje tradicionalna prehrana posebno se oslanja na rižu, začinjena variva, sir i meso, dok se u različitim regijama razlikuju lokalne namirnice i recepti. Gospodarstvo je tradicionalno snažno ovisilo o poljoprivredi i šumarstvu, koji i dalje imaju važnu ulogu u ruralnom životu. Međutim, gospodarstvom sve više dominiraju usluge, hidroenergija i turizam. Hidroelektrična energija jedan je od ključnih izvora prihoda i izvoza, a Butan velik dio proizvedene električne energije izvozi u Indiju. Zemlja pritom koristi svoj izniman hidroenergetski potencijal, iako razvoj sektora ovisi o velikim ulaganjima, infrastrukturi i odnosima s Indijom.
| Foto: canva, ilustracija
Turizam je također važan, ali strogo kontroliran politikom "visoke vrijednosti, malog utjecaja". Za većinu međunarodnih posjetitelja dnevna "Sustainable Development Fee" (SDF) trenutačno iznosi 100 američkih dolara po noći, uz posebna pravila za državljane Indije i određene kategorije djece. Cilj pristojbe i turističke politike jest ograničiti pritisak masovnog turizma i istodobno generirati prihod za razvoj zemlje i očuvanje okoliša i kulture. U iznenađujućem spoju tradicije i visoke tehnologije, Butan je postao jedan od najneobičnijih državnih ulagača u bitcoin. Državna investicijska kompanija Druk Holding & Investments godinama je razvijala rudarenje bitcoina koristeći obilje hidroelektrične energije, a zemlja je posljednjih godina akumulirala veliku količinu kriptovalute. Prema procjeni Međunarodnog monetarnog fonda, Butan je sredinom 2025. vjerojatno držao više od 10.000 bitcoina, vrijednih više od milijardu američkih dolara, čime je postao šesti najveći državni vlasnik bitcoina na svijetu i daleko najveći u odnosu na veličinu vlastitog gospodarstva.
| Foto: canva, ilustracija
Zabava u Butanu duboko je isprepletena s kulturom i tradicijom. Nacionalni sport je streličarstvo, koje je mnogo više od pukog natjecanja. To je živopisan društveni događaj, središnji dio mnogih festivala i okupljanja, gdje se timovi natječu uz obilje hrane, pića, pjesme i zadirkivanja. U tradicionalnom streličarstvu mete su postavljene na vrlo velikoj udaljenosti, oko 145 metara, dok protivnički timovi stoje u blizini mete i pokušavaju natjecatelje omesti šalama, pjesmom i zadirkivanjem. Popularni su i drugi tradicionalni sportovi poput khurua, vrste pikada s teškim strelicama, i digora, discipline slične bacanju kugle. Kulturni identitet snažno se izražava kroz nacionalnu odjeću. Muškarci nose gho, dugu halju koja se podiže do struka i veže pojasom, dok žene nose kiru, haljinu koja se omotava oko tijela i pričvršćuje na ramenima broševima. Tradicionalna odjeća i danas ima važnu ulogu u školama, državnim institucijama, službenim događajima i drugim formalnim prigodama. U školama je nacionalna odjeća propisana kao standardna školska uniforma, dok zakonodavstvo i službena pravila predviđaju njezino nošenje u određenim institucionalnim i službenim kontekstima.
| Foto: canva, ilustracija
Obiteljska struktura također je jedinstvena, s izraženim tragovima matrilinearnosti u pojedinim dijelovima tradicionalnog društva. U nekim zajednicama nasljedstvo, uključujući obiteljsku kuću i zemlju, tradicionalno se prenosilo na kćeri, dok su se muškarci u nekim slučajevima selili u dom svojih supruga.
| Foto: canva, ilustracija
Međutim, ti se obrasci razlikuju među regijama i zajednicama te se postupno mijenjaju pod utjecajem urbanizacije, obrazovanja i modernizacije. Tradicionalni matrilinearni elementi svakako predstavljaju zanimljiv aspekt butanskog društva, ali sami po sebi ne znače da je suvremeni položaj žena u svim područjima života automatski ravnopravniji nego u drugim zemljama južne Azije. Butan je posljednjih desetljeća ostvario napredak u pravima i položaju žena, ali i dalje postoje izazovi vezani uz političku zastupljenost, zapošljavanje i društvene norme. *uz korištenje AI-ja
| Foto: JOACHIM HERRMANN/REUTERS