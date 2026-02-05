Obavijesti

MOTHER SHIPTON

FOTO Legenda o vještici: Zvali je 'đavolje dijete'. Tvrde da je vidjela daleko u našu budućnost

Stoljećima Engleskom kruži priča o Ursuli Southeil, poznatijoj kao Mother Shipton, navodnoj proročici i navodnoj vještici iz 16. stoljeća čija su predviđanja, barem prema legendi, dosegla od sudbine kraljeva sve do izuma automobila, podmornica i načina na koje misli putuju oko svijeta u tren oka. Njezin život, obavijen velom tajni, narodnih priča i kasnijih književnih ukrasa, postao je jedna od najtrajnijih figura engleskog folklora.
