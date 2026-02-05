FOTO Legenda o vještici: Zvali je 'đavolje dijete'. Tvrde da je vidjela daleko u našu budućnost

Stoljećima Engleskom kruži priča o Ursuli Southeil, poznatijoj kao Mother Shipton, navodnoj proročici i navodnoj vještici iz 16. stoljeća čija su predviđanja, barem prema legendi, dosegla od sudbine kraljeva sve do izuma automobila, podmornica i načina na koje misli putuju oko svijeta u tren oka. Njezin život, obavijen velom tajni, narodnih priča i kasnijih književnih ukrasa, postao je jedna od najtrajnijih figura engleskog folklora.
Njezina proročanstva, zapisana u stihovima, stoljećima su privlačila pažnju, ponekad su ih ljudi tumačili s divljenjem, ponekad koristili kao propagandu, a ponekad su bila i otvorene podvale. No tko je zapravo bila ta žena čije ime i danas budi znatiželju? Razdvajanje činjenica od mita kod Mother Shipton gotovo je nemoguće, ali upravo ta maglovitost čini njezinu priču toliko privlačnom.
Ostaje nevjerojatna legenda o jednoj od najpoznatijih figura engleskog pučkog vjerovanja, čija su navodna proročanstva – bila ona stvarna ili kasnije smišljena – oblikovala maštu mnogih generacija. Prema starim predajama, Ursula Southeil rodila se oko 1488. godine u mračnoj špilji kraj Knaresborougha u Yorkshireu.
Priča kaže da je njezino rođenje pratila strašna oluja, a majka joj je bila petnaestogodišnja sirota Agatha. O ocu se nije znalo ništa, pa su se brzo proširile glasine da je dijete začeto sâmim vragom – legenda o „đavoljem djetetu“ koja i danas zvuči jezovito privlačno. Navodno je Ursula već pri rođenju imala neobičan izgled: grbu, iskrivljene noge i izrazito velik nos, zbog čega su je seljani odmalena smatrali nečim neobičnim i pomalo strašnim.Odrasla je pomalo odbačena, ali s vremenom je stekla glas kao vješta travarka i vidovnjakinja.
U dobi od 24 godine udala se za lokalnog tesara Tobyja Shiptona i tako postala poznata kao Mother Shipton. Riječ „Mother“ u to vrijeme nije označavala samo majku, koristila se i za starije, mudre žene, herbalistice, pa čak i one koje su se bavile proricanjem i narodnom magijom.
Kad je riječ o povijesnim tragovima, stvari postaju mutnije. Prvi sačuvani pisani zapisi o njoj i njezinim proročanstvima pojavljuju se tek 1641. godine, punih osamdesetak godina nakon njezine navodne smrti 1561. Mnogi povjesničari zato misle da je Mother Shipton vjerojatno bila spoj stvarne osobe (možda lokalne vidovnjakinje ili travarke) i kasnije nadograđene folklorne figure. Jedini mogući raniji trag jest pismo kralja Henrika VIII. vojvodi od Norfolka iz 1537., u kojem se usput spominje neka „vještica iz Yorka“. Neki vjeruju da bi to mogla biti ona, ali dokaza nema.Legenda je najviše procvjetala u 17. stoljeću, posebno zahvaljujući irskom piscu Richardu Headu.
On je 1667. objavio njezinu „biografiju“ punu senzacionalističkih detalja – od opisa njezina navodno grotesknog izgleda do priča o čudesnim moćima. Upravo je Headov tekst uvelike oblikovao sliku Mother Shipton kakvu danas najčešće zamišljamo.Mnoga od najranijih proročanstava pripisanih joj imala su političku pozadinu. Često su se pojavljivala nakon što bi se događaji već zbili, kao da ih je ona „unaprijed“ najavila.
Tijekom Engleskog građanskog rata u 17. stoljeću njezino ime postalo je pravo propagandno oružje, i rojalisti i parlamentarci tiskali su pamflete s njezinim „predviđanjima“, prilagođavajući stihove tako da povijest izgleda na njihovoj strani.Jedno od najstarijih i najpoznatijih proročanstava tiče se kardinala Thomasa Wolseyja, moćnog savjetnika Henrika VIII. Legenda kaže da je predvidjela kako će kardinal vidjeti grad York, ali nikada neće ući u njega. Godine 1530. Wolsey je doista, putujući prema Yorku, s obližnjeg brda ugledao gradske zidine – no prije nego što je ušao, uhićen je zbog izdaje i ubrzo umro. Također joj se pripisuje i predviđanje Velikog požara u Londonu 1666. Samuel Pepys, slavni dnevničar, zapisao je da su ljudi usred požara spominjali Mother Shipton, što pokazuje da je njezina reputacija već tada bila duboko ukorijenjena. U raznim izdanjima pojavljivali su se i stihovi koji su se tumačili kao najava poraza Španjolske armade 1588., smaknuća Marije Stuart.. No najpoznatiji stihovi koji se danas vežu uz nju zapravo su djelo viktorijanskog pisca Charlesa Hindleyja.
Godine 1862. on je objavio zbirku njezinih proročanstava i, kako bi privukao kupce, ubacio vlastite, izmišljene stihove koji su zvučali kao predviđanja tehnoloških čuda njegova doba – i budućnosti. Najpoznatiji je onaj o kraju svijeta: „Svijet će svome kraju doći, godine tisuću osamsto osamdeset i prve.“
Ti su stihovi izazvali pravu paniku u Engleskoj, neke obitelji su prodavale imovinu, napuštale domove i noćima molile na poljima u strahu od apokalipse. Kad se ništa nije dogodilo, Hindley je 1873. javno priznao da je taj stih (i još mnoge druge) sam smislio.Među njegovim „proročanstvima“ nalaze se i stihovi koji danas zvuče gotovo nevjerojatno:
„Kočije bez konja će ići, a nesreće će ispuniti svijet jadom“ – danas se tumači kao automobili i vlakovi.
„Oko svijeta misli će letjeti u tren oka“ – kao telegraf, telefon ili internet.
„Željezo će na vodi plutati lako kao drveni čamac“ – čelični brodovi
"„Ljudi će se u zraku vidjeti, u bijelom, crnom i zelenom“ i „Ispod vode ljudi će hodati, jahati, spavati i pričati“ – zrakoplovi i podmornice.
Iako zvuče proročanski, većina tih izuma ili je već postojala u povojima, ili je bila poznata ideja u Hindleyjevo vrijeme – pa je to više bio pametan marketinški trik nego natprirodno nadahnuće. Unatoč svim razotkrivenim podvalama, legenda o Mother Shipton i dalje živi punim plućima. Špilja u kojoj je navodno rođena i danas je jedna od najstarijih turističkih atrakcija u Engleskoj – otvorena za posjetitelje još od 1630-ih. Njezino ime ostalo je trajno urezano u engleski folklor kao simbol tajanstvene veze između prošlosti, sadašnjosti i onoga što tek dolazi.
