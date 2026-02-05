FOTO Legenda o vještici: Zvali je 'đavolje dijete'. Tvrde da je vidjela daleko u našu budućnost

Tijekom Engleskog građanskog rata u 17. stoljeću njezino ime postalo je pravo propagandno oružje, i rojalisti i parlamentarci tiskali su pamflete s njezinim „predviđanjima“, prilagođavajući stihove tako da povijest izgleda na njihovoj strani.Jedno od najstarijih i najpoznatijih proročanstava tiče se kardinala Thomasa Wolseyja, moćnog savjetnika Henrika VIII. Legenda kaže da je predvidjela kako će kardinal vidjeti grad York, ali nikada neće ući u njega. Godine 1530. Wolsey je doista, putujući prema Yorku, s obližnjeg brda ugledao gradske zidine – no prije nego što je ušao, uhićen je zbog izdaje i ubrzo umro. Također joj se pripisuje i predviđanje Velikog požara u Londonu 1666. Samuel Pepys, slavni dnevničar, zapisao je da su ljudi usred požara spominjali Mother Shipton, što pokazuje da je njezina reputacija već tada bila duboko ukorijenjena. U raznim izdanjima pojavljivali su se i stihovi koji su se tumačili kao najava poraza Španjolske armade 1588., smaknuća Marije Stuart.. No najpoznatiji stihovi koji se danas vežu uz nju zapravo su djelo viktorijanskog pisca Charlesa Hindleyja. | Foto: Canva