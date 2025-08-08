FOTO Ljubavna morska drama u Velebitskom kanalu: ’Mogli bi mi ljudi učiti nešto od životinja’

Đani Iglić i njegov kolega Igor Goić, predsjednik Ronilačkog kluba sv. Roko, zatekli su pravu noćnu, morsku dramu u Velebitskom kanalu na dubini od 33 metra. Zatekli su mužjaka i ženku velike rakovice, poznate i kao grancigula, veliki rak ili baba, vjerojatno u trenutcima parenja.

- Mogli bi mi ljudi naučiti nešto od ponašanja životinja. Naime, zatekli smo mužjaka i nešto manju ženku vjerojatno u trenucima parenja, a kad su nas ugledali mužjak ju je zaštitio među svojim nogama kao u nekom kavezu. Napadajući nas kliještima dao nam je do znanja da nismo dobrodošli, piše Iglić na svom Facebook profilu u petak.

Dodaje i da je došao drugi mužjak, vjerojatno u namjeri da otme ženku, a prvi mužjak ju je primio zadnjim parom nogu i držao ju iza leđa, napadajući protivnika kliještima.

- Tijekom cijele borbe ženka je mirovala, nošena njegovim nogama i potpuno zaštićena od napada! - zaključuje.