'Trackaju' isti puder? Melania osvanula narančasta kao Trump

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump, u ponedjeljak je ispisala povijest predsjedajući sjednicom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, postavši prva supruga nekog svjetskog vođe koja je preuzela tu prestižnu ulogu...
U trenucima dok eskalira sukob na Bliskom istoku i dok se svijet suočava s novim krizama, tema sjednice bila je iznimno ozbiljna: "Djeca, tehnologija i obrazovanje u sukobima".
Ipak, unatoč težini trenutka i povijesnom presedanu, globalna javnost i mediji nisu mogli ne primijetiti detalj koji je postao vizualni sinonim za obitelj Trump - duboko brončani, gotovo narančasti ten prve dame, sličan onome njezina supruga, predsjednika Donalda Trumpa.
Sjednica se odvila u "izazovnim vremenima", kako je i sama prva dama priznala u svom uvodnom obraćanju, aludirajući na američko-izraelske napade na Iran koji su započeli netom prije sastanka.
Dok je Melania Trump pozivala na zaštitu djece i očuvanje obrazovanja kao temelja za trajni mir, iz Teherana su stizale oštre osude.
Iranski veleposlanik pri UN-u, Amir Saeid Iravani, nazvao je američko sazivanje sjednice "duboko sramotnim i licemjernim" dok se istovremeno izvode zračni udari.
Unatoč napetoj geopolitičkoj pozadini, događaj je zamišljen kao kruna diplomatskog angažmana Melanije Trump, koja je posljednjih godina pojačala svoj javni angažman, posebice u zaštiti djece pogođene ratom u Ukrajini.
Njezin dolazak u sjedište UN-a, gdje ju je dočekao glavni tajnik António Guterres, trebao je simbolizirati predanost SAD-a radu Vijeća, unatoč ranijim kritikama i financijskim rezovima koje je provodila administracija njezina supruga.
Ipak, kamere i fotoaparati u dvorani Vijeća sigurnosti zabilježili su ono o čemu se već godinama šuška u modnim i političkim krugovima. Pod snažnim svjetlima, ten Melanije Trump izgledao je izrazito preplanulo, s teškim slojem bronzera koji je njezinoj koži davao prepoznatljivi narančasti podton.
Ta vizualna podudarnost s Donaldom Trumpom, čiji je ten predmet analiza i anegdota još od dana reality showa "Pripravnik", bila je neizbježna.
Ovo nije prvi put da javnost primjećuje nevjerojatnu sličnost u njihovim estetskim odabirima. Tijekom državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu u rujnu 2025., komentatori su isticali da su i predsjednik i prva dama imali "teške slojeve" šminke, što je potaknulo teorije o korištenju istih ili vrlo sličnih kozmetičkih proizvoda.
Dok se za Donalda Trumpa zna da često sam nanosi svoj puder i bronzer prije nastupa, Melanijin izgled obično je djelo profesionalaca. Njezina dugogodišnja vizažistica Nicole Bryl ranije je isticala kako za prvu damu koristi proizvode luksuznih brendova poput Estée Lauder, no konačni rezultat, osobito pod svjetlima reflektora, često odaje dojam koji se naziva "cakey" ili efekt maske, gdje tamni bronzer stvara oštar kontrast s prirodnom bojom kože na vratu.
Stručnjaci za stil i politički analitičari smještaju ovakav izgled u širi kontekst fenomena poznatog kao "Republikanska šminka" ili "Mar-a-Lago lice". Taj pojam opisuje specifičan estetski trend popularan u američkim konzervativnim krugovima, a karakterizira ga naglašena i očita upotreba šminke: teška podloga, jak bronzer ili sprej za samotamnjenje, umjetne trepavice, iscrtane obrve i tamni "smoky eyes".
Ovaj stil, koji se oštro razlikuje od popularnog "prirodnog" izgleda, postao je svojevrsni statusni simbol unutar Trumpovog kruga, signalizirajući bogatstvo, privilegiju i političku odanost. Analitičari tvrde da ponavljanje te uniformirane estetike služi jačanju osjećaja pripadnosti grupi i projiciranju zajedničkih vrijednosti. Profesorica Anne Higonnet s Barnard Collegea ide toliko daleko da takav izgled tumači kao "znak fizičke podložnosti Donaldu Trumpu", kroz stvaranje pretjerano naglašenih, tradicionalnih ženstvenih i muževnih crta. U tom kontekstu, usvajanje prepoznatljivog narančastog tena od strane prve dame može se tumačiti ne samo kao osobna preferencija, već i kao dio šireg vizualnog identiteta pokreta MAGA.
