'Trackaju' isti puder? Melania osvanula narančasta kao Trump

Ovaj stil, koji se oštro razlikuje od popularnog "prirodnog" izgleda, postao je svojevrsni statusni simbol unutar Trumpovog kruga, signalizirajući bogatstvo, privilegiju i političku odanost. Analitičari tvrde da ponavljanje te uniformirane estetike služi jačanju osjećaja pripadnosti grupi i projiciranju zajedničkih vrijednosti. Profesorica Anne Higonnet s Barnard Collegea ide toliko daleko da takav izgled tumači kao "znak fizičke podložnosti Donaldu Trumpu", kroz stvaranje pretjerano naglašenih, tradicionalnih ženstvenih i muževnih crta. U tom kontekstu, usvajanje prepoznatljivog narančastog tena od strane prve dame može se tumačiti ne samo kao osobna preferencija, već i kao dio šireg vizualnog identiteta pokreta MAGA. | Foto: JEENAH MOON/REUTERS