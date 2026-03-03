Obavijesti

SVE PALO U DRUGI PLAN

'Trackaju' isti puder? Melania osvanula narančasta kao Trump

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump, u ponedjeljak je ispisala povijest predsjedajući sjednicom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, postavši prva supruga nekog svjetskog vođe koja je preuzela tu prestižnu ulogu...
U trenucima dok eskalira sukob na Bliskom istoku i dok se svijet suočava s novim krizama, tema sjednice bila je iznimno ozbiljna: "Djeca, tehnologija i obrazovanje u sukobima". | Foto: JEENAH MOON/REUTERS
