Udala se sama za sebe na 40. rođendan i spiskala više od 35.000 €: 'Da ne budem tužna'

Amerikanka Brittany Allyn proslavila je svoj 40. rođendan tako što je potrošila više od 35.000 eura na vjenčanje sama sa sobom, nakon čega je odletjela u Pariz na takozvani "medeni mjesec". Brittany je iz New Yorka doletjela u Northamptonshire kako bi proslavila rođendan ekstravagantnim vikendom na aristokratskom imanju prvog reda. Američka kreatorica sadržaja pozvala je 35 svojih najbližih prijatelja i članova obitelji da joj se pridruže na svadbenoj zabavi s temom filma Saltburn, u pokušaju da "zastrašujuće razdoblje" ulaska u četvrto desetljeće pretvori u trenutak optimizma, prenosi Daily Mail.

Kao posvetu svojoj ljubavi prema princezi Diani i britanskoj aristokraciji, Brittany je odlučila unajmiti cijelo imanje Hinwick House i surađivala je s cijenjenom organizatoricom događaja Louise Wright kako bi tijekom dva dana uživala u "osnažujućem trenutku" ljubavi prema sebi. Surađivala je i s Olivijom Buckingham, poznatom stilisticom koja radi s članovima kraljevske obitelji i slavnim osobama, kako bi pronašla savršenu haljinu, raskošnu kreaciju od tila brenda Millia London, dok je za večeru prve večeri nosila drugu haljinu s potpisom Annie's Ibiza.

Brittany, 40-godišnja influencerica, otkrila je kako je došla na tu ideju.

​- Mislim da sam se prošlog ljeta probudila, bio je sedmi kolovoz i pomislila sam: "Wow, za šest mjeseci punim 40, počelo je odbrojavanje" - rekla je.

​- Pomislila sam: "Ok, ne mogu to zaustaviti, pa zašto ne bih učinila nešto zbog čega ću se osjećati bolje dok iščekujem 40. rođendan, umjesto da budem depresivna idućih šest mjeseci?" - objasnila je.

Opisujući kako je "čekala 20 godina na sve te trenutke", rekla je da je ovaj događaj vidjela kao savršenu priliku da provede dva dana sa "svim svojim omiljenim ljudima iz različitih poglavlja svog života".

Sve je bilo kao na pravom vjenčanju

Cijeli je događaj bio osmišljen do najsitnijih detalja kako bi nalikovao pravom vjenčanju. Brittany je na internetu objavila video neposredno prije nego što je "kročila pred oltar" kako bi pokazala da je, nakon što je "čekala da je netko drugi upotpuni i stvori uspomene", shvatila da to sve može učiniti i sama, piše Daily Mail.

​- Nisam htjela da bude otrcano i nisam htjela da bude tužno, samo sam htjela da bude osnažujuće - rekla je.

​- Imala sam tim za frizuru, šminku, fotografiju i sadržaj, pet ljudi samo za to. Imala sam vrlo ikoničan mladenački apartman i dok sam se spremala, nosila sam slatki plavi čipkasti komplet - dodala je.

Otkrila je da joj je teta, 74-godišnja Pamela Allyn, čak poklonila "poseban naslijeđeni sat koji je bio njezino 'nešto posuđeno'".

​- Odradila sam sve te trenutke. Imala sam svojevrsno mladenačko fotografiranje po imanju - radosno se prisjetila.

​- U sedam sati navečer imali smo toranj od šampanjca i violiniste koji su svirali 'Kanon u D-duru', poznatu svadbenu pjesmu - ispričala je.

Njezin 36-godišnji brat Ricky ispratio ju je niz stepenice, koje su glumile "prolaz do oltara", kako bi pozdravila svoje goste. Uslijedila je raskošna večera u stilu filma Saltburn, s fontanom martinija, stanicom s prženim krumpirićima s tartufima i hitovima s početka milenija koji su svirali cijelu noć.

Piknik i Studio 54 za drugi dan slavlja

Sljedećeg su dana gosti išli na gađanje glinenih golubova i odjenuli odjeću marke Ralph Lauren, uživajući u tradicionalnom engleskom pikniku. Te večeri, kuća je pretvorena u Studio 54 za zabavu s metalik temom, uz pratnju saksofonista iznenađenja.

​- Održala sam lijep govor u kojem sam podijelila kratko sjećanje na svakog gosta, povezujući ih tako - rekla je Brittany.

Drugog i posljednjeg dana Brittany i njezini gosti uživali su u pikniku, a svi su bili "odjeveni u odjeću Ralph Lauren" te su se fotografirali ispred automobila Defender iz 1980-ih, koji je namjerno unajmila za dvodnevni događaj. Druge i posljednje večeri dvorana je pretvorena u Studio 54, a Brittany je dala postaviti srebrne balone koji su prekrivali cijeli strop. Gosti su uživali u velikoj plesnoj zabavi do ranih jutarnjih sati uz saksofonista i kolačiće s disco temom.

​- Shvatila sam da sam možda upravo organizirala prvi događaj za osnaživanje žena u povijesti te kuće - rekla je.

​- Ta kuća je stara 300 godina, a ja sam prva žena koja je sama platila svaki cent za događaj i vjerojatno prva žena koja je uopće organizirala takav događaj. Bio je to osnažujući trenutak za sve žene prije nas, u smislu generacija žena koje nisu imale prava. Napokon je jedna žena mogla organizirati događaj na tako povijesnom mjestu - kazala je.

​- Poruka nije samo 'biti mladenka', više se radi o tome kako slavite sebe, možda imate sve te trenutke i snove o vjenčanju - zaključila je.

Nakon svog vjenčanja, Brittany je odletjela u Pariz na takozvani "medeni mjesec", inovativnu ideju koju je sama osmislila. Za razliku od tradicionalnog medenog mjeseca, rekla je da je putovanje bilo savršena prilika za "opuštanjem" nakon raskošne proslave.