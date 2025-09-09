INSTAGRAM SENZACIJA
FOTO Lyna ne voli odjeću, čak joj je i bikini ponekad previše: 'Obožavam hodati okolo gola'
Ja vam u principu živim u bikiniju, poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez. Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. "Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja", poručuje u svojim objavama. Samo na Instagramu prati je više od devet milijuna ljudi koje svako malo razveseli nekom izazovnom fotografijom u kupaćem kostimu... S modelingom je počela kao 18-godišnjakinja, danas su joj 32 godine, američki mediji pišu kako se 'specijalizirala' za donje rublje---