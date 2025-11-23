Obavijesti

FOTO Mekanu dobricu Bega (7) obitelj je dala u sklonište nakon preseljenja. Sad traži novi dom

Piše Veronika Miloševski,
Foto: matija habljak/pixsell/canva

Beg pokazuje da su stereotipi pasa istina, da će ostati privrženi i zahvalni na svakoj sitnici koja im se pruži

Beg (7) je križanac čija ljepota i dobrota zaslužuju nekoga tko će ih istinski cijeniti. U Skloništu za napuštene životinje Dumovec opisuju ga kao psa posebnog, dobrog i mirnog srca. Strpljivog, umiljatog i beskrajno privrženog ljudima. Ima samo sedam godina, a već četiri godine provodi u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba, strpljivo čekajući svoj zauvijek dom. Dom ispunjen ljubavlju, pažnjom i toplinom. Ono što on i zaslužuje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Beg je jednom već okusio sreću. Bio je udomljen i činilo se da je napokon pronašao svoj dom, svoj mir i sigurnost. No život je, nažalost, imao drugačije planove. Njegova nova obitelj morala je u inozemstvo. Beg je tada vraćen nazad u Sklonište. Srce mu je bilo slomljeno, ali njegova vjera u ljude nije nestala.

Umjesto ljutnje ili bijesa, Beg i dalje pruža svima oko sebe nježnost i privrženost jer on drugačije ne zna. Svaki njegov pogled, svaki njegov dodir, odaje dobrotu i želju da bude voljen. Pokazuje da su stereotipi pasa istina, da će ostati privrženi i zahvalni na svakoj sitnici koja im se pruži.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ovaj predivni pas je društven i zahvalan. Zna kada je vrijeme za igru i veselje, a kada za miran odmor. Voli lagane šetnje, pažljivo naslonjen uz noge onih koje voli, i trenutke u kojima se samo može smireno nasloniti i uživati u tišini doma. Njegova prisutnost unosi toplinu u svaku prostoriju, a njegov osmijeh i veselo mahanje repom mogu rastopiti i najtvrđa srca. Njegova bijela, gusta dlaka izdvaja ga od njegovog društva u Skloništu. Ovaj mekani div idealan je za ušuškavanje i maženje u zimske dane. Teško ga je ne primjetiti kada krene veselo juriti prema potencijalnim najboljim prijateljima.

Volio bi kada bi pronašao obitelj koja će brinuti o njemu i pokazati mu da bezuvjetna ljubav zaista postoji. U Dumovcu o Begu govore samo u superlativima. Svi se nadaju da će netko konačno otvoriti svoje srce i dom ovom posebnom psu. Osobi koja to učini, Beg će zauzvrat pružiti neiscrpnu količinu ljubavi, vjernosti i veselja, svaki dan. Beg zaslužuje dom u kojem će napokon biti siguran, voljen i cijenjen, dom u kojem će znati da više nikada neće biti sam.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ako želite svom životu dodati vjernog prijatelja, neiscrpnu radost i beskrajnu ljubav, javite se na: udomljavanje@dumovec.hr. Otvorite svoje srce i dom. Beg već dugo čeka upravo na vas.

