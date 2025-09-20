ZA SVE LJUBITELJE MACA
FOTO Mjau, mjau! U Zagrebu počela velika izložba mačaka: U rasporedu i modna revija maca
Neke djeluju slatko, druge pospano, treće opušteno... Svakome će se dopasti neka. Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održava se izložba mačaka.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je dječji kutak.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Subotnje poslijepodne donosi poseban mačji spektakl, oko 17 sati publiku očekuje modna revija mačaka u kreacijama splitske modne dizajnerice te uzgajivačice mačaka, Gordane Radić. Ručno rađene modne kreacije pretvorit će pistu u bajku, a mačke će postati prave modne ikone, neposredno prije završnog izbora za Best in Show.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Tijekom oba dana posjetitelji će moći razgovarati s uzgajivačima, upoznati različite pasmine i otkriti male tajne života s mačkama. Djeca i roditelji moći će naučiti što znači pravilna briga o kućnim ljubimcima, a na posebno uređenim štandovima očekuju ih vrhunska oprema, igračke i hrana renomiranih brendova. Na štandu Royal Canina posjetitelji će dobiti korisne savjete o zdravoj prehrani.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Naša izložba nije samo mačje natjecanje u ljepoti, već i prilika da i obitelji provedu nezaboravan vikend, djeca bolje upoznaju mačke te da svi zajedno naučimo nešto novo. Vjerujemo da će posjetitelji otići bogatiji za jedno toplo, emotivno i edukativno iskustvo,“ istaknula je Lidija Gulić u ime organizatora.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ova izložba mačaka u zagrebačkom Family mallu 20. i 21. rujna predstavlja spoj natjecateljskog duha, edukacije i fascinantne ljepote mačaka. Više od 100 sudionica različitih pasmina pokazat će svoje kvalitete, a posjetitelji će imati priliku pratiti događanja koja istovremeno informiraju i inspiriraju
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
