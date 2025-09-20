Obavijesti

ZA SVE LJUBITELJE MACA

FOTO Mjau, mjau! U Zagrebu počela velika izložba mačaka: U rasporedu i modna revija maca

Neke djeluju slatko, druge pospano, treće opušteno... Svakome će se dopasti neka. Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održava se izložba mačaka.
Zagreb: Međunarodna izlozba mačaka privukla brojne posjetitelje u Family Mall
