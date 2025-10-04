David Jason, poznatiji kao Del Boy iz Mućki, tuguje zbog smrti kolege Patricka Murraya

Povodom smrti glumca Patricka Murraya, kojeg javnost najviše poznaje po ulozi Mickeyja Pearcea iz popularne serije 'Mućke', oglasio se njegov kolega David Jason koji je odao iskrenu počast opisujući to kao "veliki gubitak".

Glumac je rekao da su zvijezde serije i dalje poput "velike obitelji" dok tuguje zbog gubitka, piše Mirror.

Patrick, koji je glumio 'trgovca kotačima' Mickeyja Pearcea, prethodno se borio s rakom pluća koji je metastazirao, a preminuo je 29. rujna u dobi od 68 godina.

U izjavi, David Jason, kojeg milijuni poznaju kao Del Boya, rekao je: “Bio sam jako tužan kada sam čuo da je Patrick preminuo nakon njegovih teških zdravstvenih bitaka".

"To je uvijek veliki gubitak za glumce i ekipu Only Fools jer je serija bila, i još uvijek jest, kao velika obitelj i još jedan naš prijatelj je preminuo. Želio bih izraziti sućut Patrickovoj obitelji i prijateljima."