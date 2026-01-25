Obavijesti

TREBALO MU SAT I POL

VIDEO Honnold se bez užadi popeo na najvišu zgradu na Tajvanu, svi su strepili uživo

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Ann Wang

Kakav prekrasan način da se vidi Taipei, rekao je novinarima nakon svog pothvata, koji je odgođen za jedan dan zbog vlažnog vremena. Francuski penjač Alain Robert, popeo se 2004. na istu zgradu, ali uz pomoć užeta

Američki penjač Alex Honnold popeo se u nedjelju na neboder Taipei 101 bez užadi ili zaštitne mreže, a tisuće obožavatelja gledale su ga dok se penjao na jednu od najviših zgrada na svijetu. Honnold se popeo na vrh najviše zgrade na Tajvanu nakon 91-minutnog uspona, koji je organizirao i uživo prenosio Netflix.

„Kakav prekrasan način da se vidi Taipei“, rekao je novinarima nakon svog pothvata, koji je odgođen za jedan dan zbog vlažnog vremena.

Taipei 101, visok 508 metara, koji dominira gradskom panoramom i glavna je turistička atrakcija, bio je najviša zgrada na svijetu od 2004. do 2010. godine, a krunu trenutno drži Burj Khalifa u Dubaiju.

Climber Alex Honnold atop Taipei 101 after free soloing the skyscraper in Taipei
Foto: Ann Wang

Uspon, bez sigurnosne opreme, dogodio se uz punu podršku i dopuštenje Taipeija 101 i gradske uprave.

Honnold je rekao da je svojedobno razmišljao o usponu na tu građevinu bez dozvole nadležnih.

„Ali onda, iz poštovanja prema zgradi i poštovanja prema svim ljudima u timu koji su mi dali pristup da je proučim, pomislio sam, pa neću to, poštovat ću ljude i samo vidjeti hoće li se ikada poklopiti.“

Izvršni producent James Smith rekao je da je rijetkost da zgrada dopusti održavanje takvog događaja, nazvavši Taipei 101 „pravom ikonom ove zemlje“.

Climber Alex Honnold takes a break while free soloing Taipei 101 Skyscraper in Taipei
Foto: Ann Wang

Tajvanski političari zahvalili su na društvenim mrežama Honnoldu i Netflixu što su Tajvan - koji je više navikao na globalne naslove zbog svoje vještine u proizvodnji poluvodiča ili kineskih vojnih prijetnji - stavili u međunarodnu pozornost s tako drukčijom perspektivom.

„Čestitam hrabrom, neustrašivom Alexu što je dovršio izazov“, napisao je predsjednik Lai Ching-te na Facebook stranici.

„Putem Netflixovih kamera za prijenos uživo, svijet nije vidio samo Taipei 101 - vidio je i toplinu i strast tajvanskog naroda te prekrasna brda i krajolik ove zemlje“, dodao je.

People gather to watch climber Alex Honnold free soloing Taipei 101 Skyscraper in Taipei
Foto: Ann Wang

Ovo nije prvi put da se netko popeo na Taipei 101.

Godine 2004., francuski penjač Alain Robert, nazvan "Spiderman" zbog svojih uspona bez užeta na neke od najviših nebodera na svijetu, popeo se na zgradu, ali je to učinio uz pomoć sigurnosnog užeta za četiri sata.

