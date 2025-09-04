3. DIO
FOTO Najveći misteriji svijeta: Tajna faraona, ekspedicija smrti i divovske glave u srcu džungle
Što povezuje kralja Arthura, koji vjerojatno nikada nije hodao zemljom, s devetoricom planinara koji su misteriozno stradali na ruskim vrhovima Urala, masivnim olmečkim glavama u srcu meksičke džungle i mladićem-faraonom Tutankamonom? Na prvi pogled, čini se da nemaju nikakve veze. Ipak, sve priče skrivaju duboke tajne koje su stoljećima izazivale znanstvenike, povjesničare i arheologe. U ovom tekstu zaronit ćemo u svijet najvećih misterija čovječanstva, gdje legenda susreće arheološki dokaz, tragedija se miješa s neobjašnjivim, a ono što je davno izgubljeno i dalje nadahnjuje naše istraživanje i znatiželju...