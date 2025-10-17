FOTO Njezine su grudi izazvale pravu pomutnju u Argentini: 'Nazadujemo, odrastite više!'

Ima li nešto što ta žena ne zna raditi? Upitao bi se čovjek nakon što pročita kratku biografiju Argentinke Romine Malaspine (31). Ova dama je manekenka, TV voditeljica, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, influencerica, DJ-ica i glumica...
Proslavila se sudjelovanjem u argentinskom Big Brotheru 2015. godine, publici je bila zanimljiva pa su je pozvali i u druge reality emisije po Južnoj Americi, pozirala je i za Playboy..
| Foto: Romina Malaspina/Instagram
Foto: Romina Malaspina/Instagram
| Foto: Romina Malaspina/Instagram
Ima i vlastiti brend kupaćih kostima, koje često promovira na društvenim mrežama, samo na Instagramu je prati više od 2,5 milijuna ljudi, zanimaju je i kriptovalute...
| Foto: Romina Malaspina/Instagram
| Foto: Romina Malaspina/Instagram
"Dok god nastavite gledati na grudi kao nešto nenormalno, nastavit ćemo nazadovati. Odrastite, prestanite se praviti puritanci", poručila je nakon što se jednom našla pod žestokom paljbom zbog modnih odabira u TV emisiji.
| Foto: Romina Malaspina/Instagram
Ovo je styling zbog kojeg se našla pod velikim kritikama. Ali njoj nije jasno zašto, kaže i kako su joj bradavice bile prekrivene trakicama, kako se ništa sporno nije moglo vidjeti...
| Foto: Youtube/Screenshoot
"Nemam idealan tip muškarca. Nije me briga je li plavokos ili crnokos, puno se više fokusiram na osobnost. Sve ostalo je sporedno", kazala je Malaspina za La Nacion nakon što su je pitali kakav je njezin idealan muškarac...
| Foto: Romina Malaspina/Instagram
