AMBICIOZNA I SVESTRANA ROMINA

FOTO Njezine su grudi izazvale pravu pomutnju u Argentini: 'Nazadujemo, odrastite više!'

Ima li nešto što ta žena ne zna raditi? Upitao bi se čovjek nakon što pročita kratku biografiju Argentinke Romine Malaspine (31). Ova dama je manekenka, TV voditeljica, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, influencerica, DJ-ica i glumica...
Proslavila se sudjelovanjem u argentinskom Big Brotheru 2015. godine, publici je bila zanimljiva pa su je pozvali i u druge reality emisije po Južnoj Americi, pozirala je i za Playboy.. | Foto: Romina Malaspina/Instagram
