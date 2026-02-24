NAPUSTILA UČIONICU FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Lova je veća nego u školi!'

Courtney Tillia bila je učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u...