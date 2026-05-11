FOTO Nove bizarne Trumpove objave. Pogledajte kako hvali samog sebe i izmišlja podatke...

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži Truth Social podijelio hrpu objava koje ga veličaju kao jednog od, ako ne i najvećih, američkih predsjednika. Dio fotografija koje je objavio generirane su umjetnom inteligencijom, kod drugih je riječ o jako lošem photoshopu, ali eto, Trumpa ove objave vesele, pa ih dijeli. I valjda tako samog sebe uvjerava da je 'najveći'...
"Trump je, bez dvojbe, najveći predsjednik kojeg smo poznavali"
Svidjela mu se i objava na kojoj se njegovo lice dodaje na Mount Rushmore, pa ju je odlučio podijeliti...
"Najbolji vs. najgori", stoji na fotografiji njega i Bidena
"Najveći svih vremena", nastavlja Trump hvaliti samog sebe...
"Mislio sam kako je Trump sjajan predsjednik. Ali kad sam vidio kako su se mediji, FBI i cijeli sistem ujedinili protiv njega... Shvatio sam nešto. Ne napadaju vas ako ne mislite da ste prijetnja. Tad sam shvatio - on je najveći svih vremena", stoji na ovoj objavi koja se Trumpu toliko svidjela da ju je odlučio podijeliti...
"Najveći svih vremena. Više od 80 milijuna glasača neće ga nikad ostaviti. Podijelite ako biste glasali za njega i 4. put", stoji na ovoj objavi...
"Hvala bogu na Trumpu", stoji na ovoj objavi koju je Trump podijelio...
"Izgradi plesnu dvoranu", stoji na ovoj objavi...
"Predsjednici dolaze i odlaze, ali njega će pamtiti kao najvećeg svih vremena"... Piše na objavi koju je podijelio Trump...
"Amerika voli Trumpa", stoji na ovoj objavi koju je Trump podijelio...
"On je prava stvar, prava faca", nastavlja Trump hvaliti samog sebe...
"Jedina osoba u Washingtonu kojoj vjerujem", hvali Trump samog sebe...
"Trump je sad rangiran među 3 najbolja predsjednika svih vremena. Slažete li se s tim", stoji u ovoj objavi koju je Trump podijelio. Naravno, ta 'lista', je 'fake news', kako bi Trump to nazvao...
