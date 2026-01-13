FOTO Novi skandal: Procurile fotke gole policajke, a druga je plesala u krilu šefu iz postaje!

Nakon što je video izašao u javnost, policajka nije bila dostupna za komentar. No njen otac John Mekuli je za The Post rekao da je frustrirana zbog svega. - Rekla mi je: "Tata, napravila sam grešku. Jako mi je neugodno zbog toga što sam učinila, osramotila sam tebe i svoju obitelj." Plakala je i plakala, ona je mlada. On je poručnik i oženjen je, trebao je znati bolje. Tužiti ću policiju - ispričao je tada njezin otac. | Foto: Screenshot/NY Post