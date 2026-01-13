FOTO Novi skandal: Procurile fotke gole policajke, a druga je plesala u krilu šefu iz postaje!

Ni institucije koje bi trebale simbolizirati red i disciplinu nisu imune na ljudske slabosti. Tako je i njujorška policija dospjela u središte pozornosti zbog skandala koji su više nalikovali tračevima nego službenim izvješćima...
Ni institucije koje bi trebale simbolizirati red i disciplinu nisu imune na ljudske slabosti. Tako je i njujorška policija svojedobno dospjela u središte pozornosti zbog skandala koji su više nalikovali tračevima nego službenim izvješćima.
Od golišavih fotografija jedne kolegice koje su završile u javnosti, do slučaja policajke koja je zaplesala šefu u krilu. Primjeri poput ovih podsjećaju da uniforma ne jamči besprijekorno ponašanje.
Tek devet mjeseci nakon što je obukla uniformu njujorške policije (NYPD), karijera 28-godišnje policajke na probnom radu Dannah Battino visi o koncu... Interna istraga pokrenuta je nakon što su među njezinim kolegama počele kružiti eksplicitne fotografije i snimke s njezinog profila na platformi OnlyFans, pokrenuvši lavinu reakcija unutar policijskih redova i otvorivši staro pitanje - gdje završava privatni život, a počinju profesionalne obveze osobe koja nosi policijsku značku.
Slučaj je sada u rukama Ureda za unutarnju kontrolu (Internal Affairs Bureau), a ishod bi mogao stvoriti presedan za buduće policajce čiji se životi odvijaju jednako u digitalnom kao i u stvarnom svijetu.
Dannah Battino, raspoređena u 110. postaji u Elmhurstu u Queensu, navodno je kreirala svoj profil na OnlyFansu, platformi za odrasle na kojoj kreatori sadržaja naplaćuju pretplatu, i prije nego što se pridružila policijskoj akademiji u travnju 2025. godine. Pod korisničkim imenima "gainswbattino" i "thatcoupleaftermidnight", objavljivala je pornografski sadržaj, često u intimnim pozama s drugom, neidentificiranom ženom.
Problemi su počeli kada su njezini kolege otkrili profil i počeli međusobno dijeliti sadržaj. U zakašnjelom pokušaju kontrole štete, Battino je ugasila profil, no tada je već bilo prekasno. Reakcije unutar odjela bile su žestoke. Nekoliko izvora iz NYPD-a za američke medije izjavilo je kako takvom ponašanju nema mjesta u policiji, zahtijevajući njezin hitan otkaz.
- Ona bi trebala odmah dobiti otkaz. U ovom odjelu nema mjesta za to. Mi smo paravojna organizacija i moramo imati određene standarde da bismo bili policajci - rekao je jedan visoko pozicionirani izvor za New York Post.
Iako se u javnosti najviše govori o moralnom aspektu slučaja, interna istraga fokusirana je na dva konkretna prekršaja koja bi Battino mogla stajati posla. Prvi je "ponašanje neprimjereno za službenu osobu", široko definirana kategorija koja odjelu daje značajnu diskreciju pri otpuštanju, osobito kada je riječ o policajcima na probnom radu koji nemaju punu radnu zaštitu.
Drugi, i potencijalno puno ozbiljniji prekršaj, tiče se financija. Svi kandidati za posao u NYPD-u obvezni su ispuniti formular u kojem moraju navesti sve izvore prihoda. Iako nije poznato koliko je Battino zaradila putem OnlyFansa, kreatori na toj platformi mogu zarađivati i tisuće dolara tjedno, što je znatno više od početne godišnje plaće njujorškog policajca koja iznosi 60.884 dolara.
Stručnjaci za provođenje zakona ističu da je neprijavljivanje prihoda, bez obzira na njihovo porijeklo, samo po sebi dovoljan razlog za otkaz. - Bio bih šokiran da nije zaradila ni dolara - izjavio je jedan bivši visoki dužnosnik policije.
Ovaj slučaj također je bacio sjenu na proces provjere kandidata unutar NYPD-a. Mnogi se pitaju kako je Battino prošla opsežne pozadinske provjere, koje uključuju i pregledavanje društvenih mreža, a da njezin profil nije otkriven.
- Ako smo ga mi mogli pronaći, zašto ga nisu pronašli istražitelji? Nije trebala proći selekciju. Trebala je biti diskvalificirana samo zbog toga - istaknuo je jedan od kolega iz njezine postaje.
Ipak, nije cijeli odjel okrenuo leđa mladoj policajki. U njezinu obranu stao je Patrick Hendry, predsjednik Udruge policajaca (Police Benevolent Association), najmoćnijeg policijskog sindikata. On tvrdi da je Battino na meti nepravednog javnog linča te da njezin privatni život ne bi trebao biti predmet rasprave ako nije prekršila zakon.
- Ako nije učinila ništa protuzakonito ili nešto što utječe na njezinu sposobnost obavljanja dužnosti, onda se to ne tiče nikoga osim nje same. Sramotno je što se njezini osobni podaci iznose u javnost - poručio je Hendry.
Njegova izjava naglašava filozofsku napetost koja prati ovakve slučajeve. Je li Battino prekršila zakon? Nije. Utječe li sadržaj na njezinu sposobnost da odgovori na hitan poziv? To je diskutabilno. No, ključno pitanje odnosi se na povjerenje javnosti, koje je temelj policijskog autoriteta. Slični slučajevi u Detroitu i Minneapolisu, gdje je vozač tijekom zaustavljanja prepoznao policajku s OnlyFansa, pokazuju kako takve situacije mogu nepovratno narušiti kredibilitet službene osobe.
Iako će sindikat vjerojatno ustrajati u njezinoj obrani, institucionalni pritisak, presedani iz drugih policijskih uprava i gotovo siguran prekršaj neprijavljivanja prihoda sugeriraju da je njezina pozicija neodrživa. Čini se kako će se karijera Dannah Battino u plavoj uniformi mjeriti u tjednima, a ne godinama.
Njujoršku policiju je i 2021. "tresao" skandal. Mladu policajku i njenog nadređenog čekao je disciplinski postupak nakon što je iscurila snimka kako mu pleše u krilu na policijskoj blagdanskoj zabavi u Bronxu, prenosio je tada New York Post.
Vera Mekuli, koja je ranije radila kao agentica za nekretnine, pridružila se "njujorškim plavcima" u veljači 2021. Na videu je snimljen njen, blago rečeno, senzualni ples u krilu poručnika Nicka McGarryja u jednom baru.
Nakon što je video izašao u javnost, policajka nije bila dostupna za komentar. No njen otac John Mekuli je za The Post rekao da je frustrirana zbog svega. - Rekla mi je: "Tata, napravila sam grešku. Jako mi je neugodno zbog toga što sam učinila, osramotila sam tebe i svoju obitelj." Plakala je i plakala, ona je mlada. On je poručnik i oženjen je, trebao je znati bolje. Tužiti ću policiju - ispričao je tada njezin otac.
