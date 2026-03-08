Obavijesti

Viral

Komentari 1
LJEPOTICA IZ DRNIŠA

Pseći Croatian Sensation na Cruftsu: Slavna Meghan je drugi najljepši pas kraljevske izložbe

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 2 min
Pseći Croatian Sensation na Cruftsu: Slavna Meghan je drugi najljepši pas kraljevske izložbe
9

Kujica iz Hrvatske, aktualna vlasnica titule najljepšeg psa na svijetu, zasjala i na kraljevskom Cruftsu u Birminghamu i proglašena drugim najljepšim psom cijele izložbe! Pobijedio je klamber španijel Leeja Coxa...

Admiral

Ono što je za Hrvatsku u svijetu nogometa Luka Modrić, to je definitivno ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, u svijetu pasa! Ta četveronožna ljepotica u vlasništvu veterinarke Ive Raič iz Drniša, ali i njenog uzgoja, proglašena je ljetos na Svjetskoj izložbi pasa u Helsinkiju najljepšim psom na svijetu, a sada se popela i na postolje spektakularne i najstarije izložbe pasa na svijetu, Cruftsa u Birminghamu, kao drugi najljepši pas cijele izložbe!

Meghan je do finala došla pobjedom u grupi u petak, a taj sjajaj trenutak možete pogledati ovdje.

Hrvatska je imala pobjednicu Cruftsa prije tri godine, bila je to ženka pasmine lagotto romagnolo ili romanjanski pas za vodu, slavna Orca, vlasnice i uzgajivačice Sabine Zdunić Sinković. Nije se još u povijesti dogodilo da dva psa iz države poput Hrvatske bilježe ovakve uspjehe, a na samom Cruftsu rijetko pobjeđuju i psi izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Tu izložbu organizira Kraljevski kinološki klub koji je i službeno pod patronatom kraljevske obitelji, i već je samo sudjelovanje na takvom showu, na koji se treba i kvalificirati, stvar prestiža u kinološkom svijetu, a u cijeloj Velikoj Britaniji i mnogo, mnogo više od toga.

Ovo je trenutak u kojem je sada Meghan proglešena drugim naljepšim psom te kraljevske izložbe. Pogledajte ga ovdje.

Na Cruftsu je ove godine pobijedio klamber španijel Vanitonia Soloist, a vlasnik mu je Lee Cox. Zanimljivo je da je taj uzgajivač i kinološki sudac prije točno godinu dana bio jedan od sudaca u Zaprešiću, a na tu malu ali prestižnu izložbu pasa koju je organizira lokalna kinološka udruga i ove godine, u subotu, stižu suci čiji su psi pobjeđivali ranije na Cruftsu.

Na Cruftsu je ove godine sudjelovalo više od 18.000 pasa, ondje se kvalificiralo i natjecalo i dvadesetak drugih izlagača, uzgajivača i vlasnika pasa iz Hrvatske, koji su mnogi pasminama ostvarili zapažene uspjehe. Meghan je najljepšom proglasio mađarski sudac Tamas Jakkel, koji je ujedno i predsjednik Svjetske kinološke organizacije. Njeno je puno ime u rodovniku Black Majesty Some Say

O svojoj je pasmini, nakon pobjede u Helsinkiju, Iva Raič u razgovoru za 24sata rekla:

- Ovo nije pasmina za svakog, jer ima ljudi koji ne razumiju originalnu svrhu takvih pasa. Trebaju je odabrati ljudi koji vole aktivan život, oni koji idu planinariti, trčati, plivati, biciklirati... I koji su spremni voditi psa sa sobom kad odlaze na svoje aktivnosti. Inače su ovi psi beskrajno šarmantni i imaju svoj neodoljivi smisao za humor, ali ljudi moraju znati da ih treba odgajati, i to strogo, a pravedno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je kolumbijska Kim Kardashian: 'Moram se seliti jer me muškarci uhode. Nije lako'
SLATKA BUJNA MARIANA...

FOTO Ovo je kolumbijska Kim Kardashian: 'Moram se seliti jer me muškarci uhode. Nije lako'

Mariana Herazo, poznata i kao 'kolumbijska Kim Kardashian', je manekenka i influencerica koja je stekla slavu zahvaljujući svojim zapaženim fizičkim atributima. Kaže da na izgledu vrijedno radi, gotovo svakodnevno vježba, a uživa i u čitanju.. Jednom prilikom ispričala je i kako su obožavatelji tetovirali njezino ime i lik....
FOTO 'Nagovorila sam dečka da postane ovisan o operacijama. Sad imamo iste umjetne guze'
VOLE POD NOŽ...

FOTO 'Nagovorila sam dečka da postane ovisan o operacijama. Sad imamo iste umjetne guze'

Influencerica iz Miamija nagovorila je svog partnera da postane 'opsjednut' plastičnim operacijama baš poput nje, a to uključuje i da imaju jednake umjetne stražnjice. Kada je Angel upoznala Matea, privlačnost je bila trenutačna, no samoprozvana 'ikona plastične kirurgije' znala je da ima prostora za napredak, prenosi The Sun
Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva
PREPOZNAJTE IH NA VRIJEME

Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva

James Van Der Beek, zvijezda serije Dawson’s Creek, preminuo je u 48. godini nakon borbe s kolorektalnim karcinomom. Ova bolest sve češće pogađa mlađe osobe, pa je važno prepoznati tihe znakove bolesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026