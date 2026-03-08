Pseći Croatian Sensation na Cruftsu: Slavna Meghan je drugi najljepši pas kraljevske izložbe

Ono što je za Hrvatsku u svijetu nogometa Luka Modrić, to je definitivno ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, u svijetu pasa! Ta četveronožna ljepotica u vlasništvu veterinarke Ive Raič iz Drniša, ali i njenog uzgoja, proglašena je ljetos na Svjetskoj izložbi pasa u Helsinkiju najljepšim psom na svijetu, a sada se popela i na postolje spektakularne i najstarije izložbe pasa na svijetu, Cruftsa u Birminghamu, kao drugi najljepši pas cijele izložbe!

Meghan je do finala došla pobjedom u grupi u petak, a taj sjajaj trenutak možete pogledati ovdje.



Hrvatska je imala pobjednicu Cruftsa prije tri godine, bila je to ženka pasmine lagotto romagnolo ili romanjanski pas za vodu, slavna Orca, vlasnice i uzgajivačice Sabine Zdunić Sinković. Nije se još u povijesti dogodilo da dva psa iz države poput Hrvatske bilježe ovakve uspjehe, a na samom Cruftsu rijetko pobjeđuju i psi izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Tu izložbu organizira Kraljevski kinološki klub koji je i službeno pod patronatom kraljevske obitelji, i već je samo sudjelovanje na takvom showu, na koji se treba i kvalificirati, stvar prestiža u kinološkom svijetu, a u cijeloj Velikoj Britaniji i mnogo, mnogo više od toga.

Ovo je trenutak u kojem je sada Meghan proglešena drugim naljepšim psom te kraljevske izložbe. Pogledajte ga ovdje.

Na Cruftsu je ove godine pobijedio klamber španijel Vanitonia Soloist, a vlasnik mu je Lee Cox. Zanimljivo je da je taj uzgajivač i kinološki sudac prije točno godinu dana bio jedan od sudaca u Zaprešiću, a na tu malu ali prestižnu izložbu pasa koju je organizira lokalna kinološka udruga i ove godine, u subotu, stižu suci čiji su psi pobjeđivali ranije na Cruftsu.

Na Cruftsu je ove godine sudjelovalo više od 18.000 pasa, ondje se kvalificiralo i natjecalo i dvadesetak drugih izlagača, uzgajivača i vlasnika pasa iz Hrvatske, koji su mnogi pasminama ostvarili zapažene uspjehe. Meghan je najljepšom proglasio mađarski sudac Tamas Jakkel, koji je ujedno i predsjednik Svjetske kinološke organizacije. Njeno je puno ime u rodovniku Black Majesty Some Say

O svojoj je pasmini, nakon pobjede u Helsinkiju, Iva Raič u razgovoru za 24sata rekla:

- Ovo nije pasmina za svakog, jer ima ljudi koji ne razumiju originalnu svrhu takvih pasa. Trebaju je odabrati ljudi koji vole aktivan život, oni koji idu planinariti, trčati, plivati, biciklirati... I koji su spremni voditi psa sa sobom kad odlaze na svoje aktivnosti. Inače su ovi psi beskrajno šarmantni i imaju svoj neodoljivi smisao za humor, ali ljudi moraju znati da ih treba odgajati, i to strogo, a pravedno.