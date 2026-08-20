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NAJGORA KVALITETA ŽIVOTA

FOTO Ovo je lista najgorih 20 saveznih država SAD-a: Biste li živjeli tu? Poredak iznenađuje...

Kvaliteta života u Sjedinjenim Američkim Državama dramatično se razlikuje od savezne države do savezne države. Dok neke nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, kvalitetnog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama nose s duboko ukorijenjenim problemima – visokim stopama siromaštva, kriminala, lošom zdravstvenom zaštitom i sve težim troškovima života.Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje „Najbolje savezne države za život“ za 2025. godinu. Ono uspoređuje svih 50 američkih država kroz pet ključnih kategorija: priuštivost, ekonomiju, obrazovanje i zdravlje, kvalitetu života te javnu sigurnost.Rezultat je jasan pregled ne samo gdje se živi najbolje, nego i gdje se Amerikanci suočavaju s najvećim izazovima. U nastavku donosimo 20 najlošije rangiranih država – od samog dna ljestvice prema sredini.
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FOTO Ovo je lista najgorih 20 saveznih država SAD-a: Biste li živjeli tu? Poredak iznenađuje...
Kvaliteta života u SAD-u izrazito se razlikuje od države do države. Dok neke savezne države nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, dobrog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama bore s duboko ukorijenjenim problemima poput siromaštva, kriminala, loše zdravstvene zaštite ili nepriuštivog života. Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje “Najbolje savezne države za živjeti” za 2025. godinu, koje uspoređuje svih 50 američkih država kroz ključne kategorije poput priuštivosti, ekonomije, obrazovanja i zdravlja, kvalitete života te javne sigurnosti. Rezultat je pregled koji ne pokazuje samo gdje je život ugodniji, nego i gdje se građani suočavaju s najvećim izazovima.U nastavku donosim najlošije rangiranih 20 država, od samog dna prema sredini ljestvice. Ovo je najgorih 20 saveznih država... | Foto: canva, ilustracija
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Kvaliteta života u SAD-u izrazito se razlikuje od države do države. Dok neke savezne države nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, dobrog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama bore s duboko ukorijenjenim problemima poput siromaštva, kriminala, loše zdravstvene zaštite ili nepriuštivog života. Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje “Najbolje savezne države za živjeti” za 2025. godinu, koje uspoređuje svih 50 američkih država kroz ključne kategorije poput priuštivosti, ekonomije, obrazovanja i zdravlja, kvalitete života te javne sigurnosti. Rezultat je pregled koji ne pokazuje samo gdje je život ugodniji, nego i gdje se građani suočavaju s najvećim izazovima.U nastavku donosim najlošije rangiranih 20 država, od samog dna prema sredini ljestvice. Ovo je najgorih 20 saveznih država... | Foto: canva, ilustracija
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