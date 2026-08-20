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A PLANIRAO SE 'RAZBITI' U PARKU...

Slučajno kupio bezalkoholni gin tonic pa bijesan zvao policiju: 'Ne žele vratiti novac, dolazite!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Slučajno kupio bezalkoholni gin tonic pa bijesan zvao policiju: 'Ne žele vratiti novac, dolazite!'
Foto: canva, ilustracija
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Iz policije Hertfordshirea upozoravaju ljude da ih ne zatrpavaju s ovakvim stvarima, dodaju kako su ih jednom čak zvali zbog pokvarene mikrovalne?!

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Muškarac u Velikoj Britaniji nazvao je policiju nakon što je zabunom kupio bezalkoholne limenke gin-tonica, a dućan mu je odbio vratiti novac!

Kazao im je kako je htio uživati u svojem gin-tonicu u parku, kako je sve lijepo isplanirao, a onda mu je doživljaj propao...

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"Nazvao je policiju i tražio je od njih da dođu riješiti jedan problem. Kad su ga upitali koji hitan slučaj prijavljuje, počeo im je pričati o gin-tonicu", piše Mirror.

- Upravo sam izašao od tamo i imaju malene gin-tonice u limenkama, nalaze se u sekciji s alkoholnim pićem, ali u sebi nemaju alkohola. U sekciji su s alkoholom, svi izgledaju isto - bjesnio je muškarac na telefonu policiji. 

Ispričao im je kako je u parku lijepo i ugodno, ali kako 'to nije to' s ovim bezalkoholnim napicima...

Piće je htio vratiti, ali odbili su mu napraviti povrat, jer je kupio pakiranje od šest komada, a jedno je već popio...

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Više puta je policiji kazao kako je potrošio čak šest funti na piće, a kad su mu kazali da to ova cijela bizarna situacija nije problem policije, kazao im je kako je jako ljut i kako će ga uhititi jer se on s ovim neće pomiriti.

Savjetovali su mu da priča sa šefom smjene u trgovini, na što im je on kazao da će radije uzeti alkoholni gin-tonic. Policija mu je rekla da to ne radi i završila poziv...

Iz policije Hertfordshirea upozoravaju ljude da ih ne zatrpavaju s ovakvim stvarima, dodaju kako su ih jednom čak zvali zbog pokvarene mikrovalne?!

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- Neki će se zbog ovog nasmijati, ali ovakvi pozivi usporavaju sve i operateri se ne mogu posvetiti ljudima koji imaju stvarne probleme... - kažu iz policije.

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