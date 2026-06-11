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FOTO Patkice na Luku Modrića hit su među turistima u Splitu: 'Najviše ih kupuju Englezi...'

"Patkice na Luku Modrića pravi su hit. Kupuju ih uglavnom stranci, najviše Amerikanci i Englezi. Oni su strastveni kolekcionari. Domaći rijetko, priča nam Sandra iz splitskog Duck Boutiquea smještenog u Dioklecijanovoj palači.
24SATA Split: Patkice u Duck Boutiqueu
"Patkice na Luku Modrića pravi su hit. Kupuju ih uglavnom stranci, najviše Amerikanci i Englezi. Oni su strastveni kolekcionari. Domaći rijetko, priča nam Sandra iz splitskog Duck Boutiquea smještenog u Dioklecijanovoj palači. Kod nje je cijena 13.90... | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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"Patkice na Luku Modrića pravi su hit. Kupuju ih uglavnom stranci, najviše Amerikanci i Englezi. Oni su strastveni kolekcionari. Domaći rijetko, priča nam Sandra iz splitskog Duck Boutiquea smještenog u Dioklecijanovoj palači. Kod nje je cijena 13.90... | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 4

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