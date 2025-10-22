FOTO Pogledajte kako su strpali krevet u 18m2. Stan prodaju u Zagrebu. Cijena? Nevjerojatna!

'Garsonijera se nalazi u blagom suterenu održavane zgrade iz 1930. godine, ima zaseban ulaz i izlaz na mirnu zajedničku terasu', piše u oglasu koji je privukao pažnju
'Prodaje se šarmantna i potpuno namještena garsonijera, smještena na jednoj od najpoželjnijih lokacija u Zagrebu - doslovno dvije minute hoda od Zrinjevca i pet minuta od Trga bana Jelačića', piše u oglasu.
'Besplatan parking? Nema. Ali zato ste tri koraka od svega što vam treba... i dva od kafića u kojem ćete zaboraviti da vam auto uopće treba', navodi agent iz Dogma nekretnina.
'Stan površine 18 m2 iznenađujuće je funkcionalan i pametno osmišljen. Potpuno je renoviran 2023. godine i opremljen modernim sadržajima: podnim grijanjem, klimom, novom PVC stolarijom s električnim roletama i elegantnom kupaonicom s tuš-kabinom', dodaje.
'Garsonijera se nalazi u blagom suterenu održavane zgrade iz 1930. godine, ima zaseban ulaz i izlaz na mirnu zajedničku terasu, idealnu za jutarnju kavu ili večernji predah od gradske vreve. Uz stan dolazi i prostrana ostava u podrumu (cca 6 m2)', piše u oglasu.
'Savršen izbor za pametnu investiciju ili život u samom srcu grada - za one koji žele sve, osim parkirnog mjesta!', pišu iz agencije.
Kupnja moguća, kako piše, isključivo vlastitim sredstvima.
Cijena stana je 120.000 eura.
