FOTO Pogledajte ljepotice s karnevala u Riju! Sve pršti od oblina, uskočile u mini-kostime

Rio de Janeiro je u jeku karnevala 2026. godine, najveće svjetske zabave koja se održava od 13. do 18. veljače, pretvarajući grad u epicentar plesa, glazbe i nevjerojatne energije. Događaj privlači oko osam milijuna posjetitelja...
| Foto: Tita Barros/REUTERS
Foto: Tita Barros/REUTERS
| Foto: Tita Barros/REUTERS
Vrhunac proslave je natjecanje dvanaest najboljih škola sambe u Specijalnoj skupini, koje se od 15. do 17. veljače bori za prestižnu titulu prvaka na legendarnom Sambódromu Marquês de Sapucaí. Teme za 2026. donose spektakularne prikaze brazilske kulture i povijesti.
| Foto: RICARDO MORAES/REUTERS
Karneval nije samo zabava, već i golema gospodarska operacija. Gradske vlasti procjenjuju da festival stvara tisuće radnih mjesta i osnažuje turistički sektor, s popunjenošću hotela koja već doseže gotovo sto posto. Cjelokupna gradska infrastruktura je na nogama, s više od 30 tisuća javnih službenika koji osiguravaju da sve teče glatko, od čistoće do sigurnosti.
| Foto: RICARDO MORAES/REUTERS
"Karneval u Riju svake godine dokazuje zašto je najveći spektakl na Zemlji. To je energija koja osvaja stanovnike i posjetitelje, a iznad svega, to je festival koji pokreće novac, potičući trgovinu, turizam i usluge", izjavio je gradonačelnik Eduardo Paes.
| Foto: Tita Barros/REUTERS
