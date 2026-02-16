FOTO Pogledajte ljepotice s karnevala u Riju! Sve pršti od oblina, uskočile u mini-kostime

Karneval nije samo zabava, već i golema gospodarska operacija. Gradske vlasti procjenjuju da festival stvara tisuće radnih mjesta i osnažuje turistički sektor, s popunjenošću hotela koja već doseže gotovo sto posto. Cjelokupna gradska infrastruktura je na nogama, s više od 30 tisuća javnih službenika koji osiguravaju da sve teče glatko, od čistoće do sigurnosti. | Foto: RICARDO MORAES/REUTERS