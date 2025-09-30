FOTO Prodaje se 'egzotični' stan u Zagrebu. Flamingosi, palme i disco u 36m2! Cijena mu je hit...

ŠTO SU VIDJELA DJECA 1952.?
FOTO Djecu je prestravilo ono što su vidjela u šumi: 'Čudovište je bilo ogromno, bježali smo...'
Tog petka 12. rujna 1952. godine skupina lokalnih dječaka igrala se na farmi u zapadnoj Virginiji kad su na nebu vidjeli nešto neobično, nešto što ih je prestravilo. Braća Edward i Fred May te njihov prijatelj Tommy Hyer odmah su potrčali do najbliže kuće, u kojoj je živjela gospođa Kathleen May, majka Edwarda i Freda, te su joj ispričali što su vidjeli. Dječaci su pričali o neobičnim svijetlima, o tome kako je na susjednu farmu nešto palo... Ubrzo su krenuli istraživati što se dogodilo. Ono što su vidjeli, kažu, prestravilo ih je...