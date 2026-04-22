FOTO Putinov frend Lukašenko ljubi 50 godina mlađu misicu? Idu na utakmice, ali i na balove

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko (71) našao se u središtu medijske pozornosti zbog privatnog života. Naime, već mjesecima ga se sve češće viđa u društvu 22-godišnje manekenke i misice Alije Korotkaje
Osim što se bavi manekenstvom, Alija je studentica na Bjeloruskom državnom pedagoškom sveučilištu, a navodno je i psihologinja, plesačica te radijska voditeljica.
Osim što se bavi manekenstvom, Alija je studentica na Bjeloruskom državnom pedagoškom sveučilištu, a navodno je i psihologinja, plesačica te radijska voditeljica.
Osim što se bavi manekenstvom, Alija je studentica na Bjeloruskom državnom pedagoškom sveučilištu, a navodno je i psihologinja, plesačica te radijska voditeljica.
Javnosti je postala poznata sudjelovanjem na brojnim natjecanjima ljepote. Natjecala se za titulu Miss Minska, Miss Viva Braslav, dvaput za Miss Bjelorusije, a predstavljala je zemlju i na međunarodnom natjecanju Miss BRICS održanom u Rusiji.
Njezina veza s režimom nije samo kroz pratnju predsjednika. Bila je povezana s Nacionalnom školom ljepote, organizacijom koju financira bjeloruska država. Zanimljiv je i podatak da je njezina majka Diana 2023. godine pokrenula modni brend Kiali, čije haljine Alija često nosi upravo na događajima na kojima se pojavljuje s Lukašenkom.
Prema pisanju bjeloruskih neovisnih medija, Korotkaja je, kao i neke njezine prethodnice, privukla Lukašenkovu pozornost upravo na natjecanjima ljepote. "Kao što je to uobičajeno, privukla je pažnju bjeloruskog vođe na izborima ljepote", izvijestio je istraživački medij Buro, dodajući: "Sve se češće pojavljuje uz njega".
Od prošle godine viđeni su zajedno na nizu događaja, od hokejaških utakmica, koje Lukašenko strastveno prati, do svečanog novogodišnjeg bala u Minsku
Neki izvori navode kako je ona postala dio Lukašenkovog službenog protokola, što pojedini analitičari tumače kao pokušaj pomlađivanja i modernizacije imidža
*uz korištenje AI-ja.
