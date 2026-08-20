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OČI U OČI Zmijurina je bila točno ispred mene na staroj cesti kod Rijeke: 'Može narasti 5 metara'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
OČI U OČI Zmijurina je bila točno ispred mene na staroj cesti kod Rijeke: 'Može narasti 5 metara'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Boa konstriktor hrani se različitim životinjama, među kojima su ptice, majmuni i druge životinje koje može uhvatiti

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Vozim se autom i odjednom vidim nasred ceste nešto žućkasto. Prvo sam pomislila da je komad kartona na djelić sekunde, ali se kretalo. Malo sam ju zveknula autom slučajno, pa sam skužila da je riječ o zmiji. Bilo me strah izaći iz auta, ispričala nam je čitateljica koja je u u blizini Fužina usred ceste vidjela egzotičnu zmiju.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nastavila sam vožnju i moja radoznalost mi nije dala mira. Nakon stotinjak metara sam se okrenula i vratila nazad. Stala sam pored zmije i na jedvite jade spustila prozor. Srce mi je lupalo. Zmija mi je pozirala kad sam okinula sam sliku i brže bolje pobjegla. Dugačka je jedno metar i pol. Iako se djelovala sitom, imala je izbočinu u blizini repa, nešto je pojela čini se - dodala je.

Upitali smo stručnjaka za zmije i timaritelja Zoološkog vrta Grada Zagreba, Mateja Tolića, o kojoj je zmiji riječ. Objasnio nam je kako je riječ o vrsti naziva boa konstriktor (Boa constrictor).

- To je velika, neotrovna zmija iz skupine gmazova. Rasprostranjena je na području tropske Srednje i Južne Amerike. Odrasle jedinke mogu narasti do oko četiri metra, dok je najveći zabilježeni primjerak dosegnuo oko 5,5 metara - rekao je.

Riječ je o zmiji prepoznatljivih šara čija boja može varirati od smeđe i zelene do crvene i žute, ovisno o staništu. Na tijelu ima karakteristične uzorke u obliku nepravilnih linija, ovalnih oblika, rombova i krugova koji joj pomažu da se stopi s okolišem.

Foto: Čitatelj 24sata

- Iako su vrlo dobri plivači, većinu vremena provode na kopnu, gdje se najčešće skrivaju u šupljim deblima i napuštenim jazbinama drugih životinja. Plijen hvataju sitnim, kukastim zubima, nakon čega ga obavijaju snažnim tijelom i stežu - dodaje.

Boa konstriktor hrani se različitim životinjama, među kojima su ptice, majmuni i druge životinje koje može uhvatiti. Zahvaljujući vrlo rastezljivim čeljustima može progutati i relativno velik plijen cijeli.

Ženke ne polažu jaja, već mlade razvijaju unutar tijela i kote žive mladunce. U jednom leglu može ih biti i do 60, a mladunci su pri rođenju dugi oko 60 centimetara. Boe nastavljaju rasti tijekom cijelog života, a u prirodi mogu živjeti između 20 i 30 godina.

- U slučaju da građani imaju susret s ovom vrtom, najbolje ju je ne dirati te nazvati nadležne službe koje će prepoznati vrstu te ju zbrinuti. Boe su često kućni ljubimci, pa pretpostavljam da je riječ o nečijem kućnom ljubimcu koji je pobjegao - zaključio je.

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