FOTO Sretan kraj priče o psima koji su razminiravali Hrvatsku: Svi su dobili svoje nove obitelji

Svih deset umirovljenih pasa, koji su cijeli svoj radni vijek proveli na terenu razminiranja, sretno je udomljeno! Kako javlja Martina, koja se čak iz Njemačke angažirala kako bi svi psi pronašli dobre i sigurne obitelji, sinoć je udomljena i posljednja kujica - Megy.

Krajem listopada se poput požara raširio status na Facebooku kako se udomljuju psi koji su pomagali pirotehničarima u pronalascima mina i granata.

Foto: Facebook @Martina SZ

Zbog okolnosti i težine bolesti, koja se poklopila sa skorašnjim krajem razminiranja Hrvatske, vlasnik tvrke za razminiravanje je mora zatvoriti, ali i zbrinuti pse. Iz razgovora se dalo zaključiti kako se nije želio 'riješiti' životinja, no bolest je bila jača od svega. Zato im je morao pronaći novi dom.

Martina, posrednica koja je tad cijelu priču podijelila s javnošću, pozvala je u pomoć sve koje poznaje.

- Psi nisu nikad bili na lancu, imali su svoje bokseve i sada se udomljuju jer se firma gasi. U pitanju je šest njemačkih ovčara, tri belgijska ovčara, nizozemski ovčar i jedan mješanac. Psi ne trebaju smještaj, imaju svoje bokseve, samo pomoć u pronalasku domova - napisala je Martina tad uz fotografije pasa.