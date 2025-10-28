Udomite pse koji su tražili mine: 'Hrabro su spašavali ljudske živote, a sada traže novi dom'

Nadam se da sam dobro napravio, da će psi doći u dobre ruke. Imam još mjesec dana za sve srediti. Od posljedica ovog posla teško sam obolio, i u utorak sam bio u bolnici.

Uspio nam je to reći vlasnik radnih pasa za razminiranje iz jedne tvrtke iz okolice Zagreba. Zbog okolnosti i težine bolesti, koja se poklopila sa skorašnjim krajem razminiranja Hrvatske, zatvara tvrtku te mora zbrinuti pse. Iz razgovora se dalo zaključiti kako se nije želio 'riješiti' životinja, no bolest je bila jača od svega. Zato im je morao pronaći novi dom.

Naime, poput požara se u ponedjeljak raširio status na Facebooku kako se udomljuju psi koji su pomagali pirotehničarima u pronalascima mina i granata. Podijeljen je više od 1000 puta, sve kako bi psima našli nove vlasnike.

- Psi nisu nikad bili na lancu, imali su svoje bokseve i sada se udomljuju jer se firma gasi. U pitanju je šest njemačkih ovčara, tri belgijska ovčara, nizozemski ovčar i jedan mješanac. Psi ne trebaju smještaj, imaju svoje bokseve, samo pomoć u pronalasku domova - piše uz statusu uz fotografije pasa.

Martina, posrednica koja je objavila priču, pozvala je za pomoć sve koje poznaje.

- Toliko puno čitam domoljubnih komentara po Facebooku, sada je vrijeme da se pokažete i udomite radnog psa koji itekako zaslužuje mirno i sigurno mjesto za ostatak svojeg života - napisala je Martina i dodala kako su životinje trenutačno na ranču u Požegi.

Foto: Privatna arhiva/Facebook

Za 24sata rekla je kako je dobila mnoštvo poruka ljudi koji su spremni pomoći.

- Svakome moram objasniti što je radni pas, kako s njim raditi, te vidjeti je li netko spreman za radnog psa. Belgijski ovčari, Malinoe, su aktivni bez obzira na dob, traže da se igrate s njima i radite Oni nisu psi s kojima bi bilo lijepo šetati kvartom i odlaziti na kave. U redu su jedni prema drugima. Mačke ne vole. Karakteri su, naravno, različiti i više o svakom u inboks. Njemački ovčari su malo mirniji, a tu je i jedan mješanac. Problem je što ih ne mogu svi vodiči primiti k sebi - ispričala je Martina, koja je do njih došla preko poznanice.

- Iako trenutno živim u Njemačkoj, pomažem ljudima koliko god mogu, da udome pse. Imam tim ljudi koji pomažu, samo da se ljudi povežu - kaže Martina.

Foto: Privatna arhiva/Facebook

No upozorila je da ovo vjerojatno neće biti jedina takva priča. Naime, u Hrvatskoj ima još privatnih tvrtki koje su imale pse za pomoć u razminiranju. I one će se morati zatvoriti, jer takvog posla u Hrvatskoj više nema.