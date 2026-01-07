VIDEO Panika na skijalištu: Kleknuo da zaprosi curu, prsten mu pao s 36 m visine u snijeg!

Trevor Van Camp isplanirao je, kako je mislio, savršenu zimsku prosidbu za svoju djevojku Danielle Jenkins. Međutim, zbog treme i nervoze, trenutak iz snova pretvorio se u paničnu potragu za izgubljenim prstenom u snijegu, s visine od 36 metara.

Van Camp je rezervirao vikend iznenađenja u odmaralištu Boyne Mountain u Michiganu, nakon što mu je Jenkins pokazivala videozapise popularnog SkyBridge Michigan, osvijetljenog visećeg mosta za pješake koji se proteže između dva planinska vrha. Ovu priču par je ispričao u video intervjuu koji je odmaralište podijelilo na Instagramu.

​- Bilo je to nešto što je ona zaista željela učiniti, pa sam to jednostavno pretvorio u iznenađenje - rekao je Van Camp. Tijekom posjeta odmaralištu, par se žičarom popeo na vrh planine i krenuo u noćnu šetnju preko mosta.

​- Nisam neki ljubitelj visina, tako da je ovo bilo isključivo za nju - priznao je Van Camp uz smijeh.

Dok su se zaustavili kako bi snimili fotografiju na mostu dugom gotovo 365 metara, Van Camp je iznenadio Jenkins kleknuvši na jedno koljeno i postavivši ključno pitanje. No, baš u trenutku dok je nervozni i uzbuđeni Van Camp posegnuo za kutijicom kako bi izvadio prsten, on mu je iskliznuo iz ruku, propao kroz metalnu rešetku mosta i pao 36 metara duboko u snijeg ispod njih.

Snimka tog trenutka, objavljena na Instagram profilu odmarališta, prikazuje šokiranu reakciju Van Campa dok gleda kako prsten nestaje u tami.

Foto: Instagram

​- Uspaničarili smo se na trenutak, a onda smo se pogledali i rekli: 'Moramo ga pronaći' - prisjetio se Van Camp.

Dva sata potrage u snijegu

Osoblje odmarališta dalo im je dopuštenje da se spuste do podnožja brda, gdje je par započeo potragu za izgubljenim prstenom. Više od dva sata pretraživali su snijeg uz pomoć detektora metala koji im je posudio Pat Harper, nadzornik noćne smjene u odmaralištu.

​- Nismo imali sreće - rekla je Jenkins. Ipak, Harper i dvojica njegovih kolega bili su odlučni spasiti dan, pa su preuzeli potragu.

​- Obećali su nam da će pronaći moj prsten. Nije bilo nikakvih 'ako' ili 'ali' u vezi s tim - kazala je buduća mladenka.

Harper je ispričao kako je pretraživao jedno područje snijega dvadesetak do trideset minuta. Tada je primijetio tragove stopala u snijegu i prešao preko njih detektorom metala. Uređaj se oglasio, pa je počeo kopati, no isprva je pronašao samo zemlju. Kada je rukom razgrnuo još malo zemlje, ugledao je rub prstena.

Foto: Instagram

​- Sjedio sam ondje minutu i pomislio: 'Nema šanse da si ga upravo pronašao' - rekao je Harper.

U međuvremenu, Van Camp i Jenkins bili su u svom smještaju, spremajući se za odlazak kući i, kako su rekli, "odlazak u zlatarnicu po novi prsten". Tada su primili nevjerojatnu vijest da je Harper pronašao prsten.

​- Pojavili smo se u odmaralištu i Trevor mi je konačno stavio prsten na ruku - ispričala je Jenkins. - Svaka čast i pohvala Patu što je to učinio za nas jer je spasio dan.

Par je na kraju zaključio kako sada imaju zabavnu priču za ispričati o svojim zarukama. Planiraju se u budućnosti vratiti u odmaralište kako bi napokon dovršili svoju sudbonosnu šetnju preko SkyBridgea.