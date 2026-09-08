VIDEO Vučić ili Borat? Širi se hit snimka, sličnosti su fascinantne!

Prije neke četiri godine srpski predsjednik Aleksandar Vučić svojim nas je bizarnim ponašanjem podsjetio na legendarnog Borata. Visoki tip u odijelu, onako čudnih pokreta, na ulicama zaustavlja ljude, maše im, diže palčeve, nešto brlja na nekom čudnom jeziku... Radnja originalnog filma Borat i ponašanje Vučića pri tom posjetu SAD-u bili su gotovo pa identični.

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A Vučić je ovih dana u žestokoj ofenzivi pred parlamentarne izbore. Rezultati anketa pokazuju kako njegov SNS gubi od studentske liste, pa se svim silama trudi okrenuti rezultate u svoju korist. Obilazi sela, obećava čudesa, spominje robote, govori Srbima da će morati na Thompsonove koncerte ako on izgubi...

Zapravo je nevjerojatna količina gluposti koju je izgovorio, pri tom rušeći sve rekorde u pojavljivanjima u režimskim medijima, u tako kratkom roku.

I opet je, s tim svojim putujućim cirkusom, neke podsjetio na legendarnog Kazahstanca. Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja uspoređuje njihove pokrete i ponašanje, odmah je postala hit, u kratkom roku prikupila je više od 300.000 pregleda.

Koliko je tu sličnosti, uvjerite se sami...