Obavijesti

Viral

Komentari 6
JAKŠAMAŠ!

VIDEO Vučić ili Borat? Širi se hit snimka, sličnosti su fascinantne!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Vučić ili Borat? Širi se hit snimka, sličnosti su fascinantne!
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL, Profimedia, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Obilazi Vučič ovih dana sela, obećava čudesa, spominje robote, govori Srbima da će morati na Thompsonove koncerte ako on izgubi...

Admiral

Prije neke četiri godine srpski predsjednik Aleksandar Vučić svojim nas je bizarnim ponašanjem podsjetio na legendarnog Borata. Visoki tip u odijelu, onako čudnih pokreta, na ulicama zaustavlja ljude, maše im, diže palčeve, nešto brlja na nekom čudnom jeziku... Radnja originalnog filma Borat i ponašanje Vučića pri tom posjetu SAD-u bili su gotovo pa identični.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Aleksandar Vučić u obilasku je Jablaničkog okruga Aleksandra Vučić posjetio je jugoistok Srbije Aleksandar Vučić u obilasku je Jablaničkog okruga
28
Foto: T.K.

A Vučić je ovih dana u žestokoj ofenzivi pred parlamentarne izbore. Rezultati anketa pokazuju kako njegov SNS gubi od studentske liste, pa se svim silama trudi okrenuti rezultate u svoju korist. Obilazi sela, obećava čudesa, spominje robote, govori Srbima da će morati na Thompsonove koncerte ako on izgubi... 

MAJKO MILA Još malo i bit će kao Vučić: Ni iPhone me više ne prepoznaje
Još malo i bit će kao Vučić: Ni iPhone me više ne prepoznaje

Zapravo je nevjerojatna količina gluposti koju je izgovorio, pri tom rušeći sve rekorde u pojavljivanjima u režimskim medijima, u tako kratkom roku.

I opet je, s tim svojim putujućim cirkusom, neke podsjetio na legendarnog Kazahstanca. Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja uspoređuje njihove pokrete i ponašanje, odmah je postala hit, u kratkom roku prikupila je više od 300.000 pregleda. 

NAJGLUPLJA IZJAVA GODINE Vučić: 'Ako se promijeni vlast u Srbiji, nova će tjerati ljude da idu na koncerte Thompsona...'
Vučić: 'Ako se promijeni vlast u Srbiji, nova će tjerati ljude da idu na koncerte Thompsona...'

Koliko je tu sličnosti, uvjerite se sami...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Brazilka koja se oblijepila sličicama nogometaša: 'Ja sam tvrtka! Ulažem u nekretnine...'
PRATE JE MILIJUNI

FOTO Brazilka koja se oblijepila sličicama nogometaša: 'Ja sam tvrtka! Ulažem u nekretnine...'

Kerolay Chaves brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 5,5 milijuna ljudi. Broj pratitelja dosta joj je 'skočio' kad je uoči Svjetskog prvenstva u nogometu golo tijelo prekrila sličicama nogometaša. 'Na njoj' se našao i naš sjajni branič Joško Gvardiol. Zadnjih tjedana uživa po plažama, posebno joj je drago biti u kupaćem kostimu, a nedavno se 'pretvorila' u superjunakinju...
FOTO SVIJET GORI, ON SE FARBA Donald Trump postao brineta!
JESEN STIŽE, DUNJO MOJA...

FOTO SVIJET GORI, ON SE FARBA Donald Trump postao brineta!

"Trump više nije plavuša, sad je brineta", pišu na stotine korisnika društvenih mreža nakon što je američki predsjednik, čini se po novim fotografijama, promijenio boju kose. Je li to zbog dolaska jeseni, je li frizer nešto pogriješio, je li Trump htio novi imidž... Teško je sad to pogoditi. A neki vjeruju kako je riječ o novoj periki, kako mu to uopće nije prava kosa. "Mislim da je ostavio boju predugo na kosi, zato je ovakva, uskoro će se isprati", poručuje jedna frizerka. Kako bilo, dok svijet gori, dok Rusija maltretira Ukrajinu, dok rat u Iranu jedan dan traje, drugi nije, pa evo mira, pa ga nema... On se farba...
Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima
KRAJ HNL MERCATA

Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima

Prošao je i zadnji dan ljetnog prijelaznog roka u HNL-u! Posljednjeg dana mercata nije bilo previše transfera, ali ljeto je bilo vrlo uzbudljivo s mnoštvo izmjena u HNL momčadima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026