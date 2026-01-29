FOTO Tajne i misteriji 'đavoljeg' trokuta. Krivili su vanzemaljce za nestanke: 'Mjesto je ukleto'

'Debunking' mita o Bermudskom trokutu: Većina ovih "misterioznih" nestanaka detaljno je istražena i demistificirana još 1970-ih. Američki istraživač i pilot Larry Kusche u knjizi "The Bermuda Triangle Mystery – Solved" pregledao je originalne izvještaje mornarice, obalne straže, novinske arhive i pokazao da su mnogi slučajevi bili pretjerani, netočni ili izmišljeni u popularnim knjigama (poput Charlesa Berlitza). Primjeri: Let 19: Vođa leta, Lt. Charles Taylor, imao je problema s kompasima i zbunio se, mislio je da su iznad Florida Keys, a zapravo su letjeli daleko na istok u otvoreno more. Posade su ostale bez goriva i srušile se. PBM Mariner vjerojatno je eksplodirao u zraku (ti avioni su bili poznati po požarima od goriva). Nema dokaza za nešto nadnaravno. | Foto: canva, ilustracija