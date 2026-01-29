Obavijesti

BERMUDSKI TROKUT

FOTO Tajne i misteriji 'đavoljeg' trokuta. Krivili su vanzemaljce za nestanke: 'Mjesto je ukleto'

O njemu je napisano na tisuće tekstova, sam spomen kod mnogih izaziva strah... Bermudski trokut, taj zloglasni morski pojas između Floride, Bermude i Portorika, desetljećima fascinira javnost zbog velikog broja nestanaka brodova i aviona. Ovaj "Vražji trokut", kako ga neki nazivaju, postao je sinonim za neobjašnjive nesreće, dok su se kroz povijest razvile brojne teorije - od znanstvenih objašnjenja do teorija zavjere koje uključuju izvanzemaljce, vremenske anomalije i podvodne piramide.
