FOTO Tajne i misteriji 'đavoljeg' trokuta. Krivili su vanzemaljce za nestanke: 'Mjesto je ukleto'

O njemu je napisano na tisuće tekstova, sam spomen kod mnogih izaziva strah... Bermudski trokut, taj zloglasni morski pojas između Floride, Bermude i Portorika, desetljećima fascinira javnost zbog velikog broja nestanaka brodova i aviona. Ovaj "Vražji trokut", kako ga neki nazivaju, postao je sinonim za neobjašnjive nesreće, dok su se kroz povijest razvile brojne teorije - od znanstvenih objašnjenja do teorija zavjere koje uključuju izvanzemaljce, vremenske anomalije i podvodne piramide.
| Foto: canva, ilustracija
Najpoznatiji nestanci: Let 19 (1945.): Najpoznatiji incident u povijesti Bermudskog trokuta dogodio se 5. prosinca 1945. kada je pet bombardera američke mornarice s 14 članova posade nestalo tijekom rutinske vježbe. Još tragičnije, zrakoplov PBM Mariner s 13 članova posade, poslan u potragu za nestalim bombarderima, također je nestao istog dana.
USS Cyclops (1918.) Jedan od najvećih gubitaka u povijesti američke mornarice dogodio se kada je USS Cyclops, s 306 putnika i članova posade, nestao bez traga. Posljednja poruka s broda glasila je "Vrijeme dobro, sve u redu", nakon čega je brod jednostavno ispario.
Let DC-3 (1948.):Putnički avion s 32 osobe na letu iz San Juana prema Miamiju nestao je neposredno prije slijetanja. Ni avion ni tijela nikada nisu pronađeni.
Star Tiger i Star Ariel (1948.-1949.): Dva britanska putnička aviona, Star Tiger i Star Ariel, nestali su iznad Bermudskog trokuta bez ikakvog upozorenja ili poziva upomoć. Nikakvi ostaci nikada nisu pronađeni.
Struka vs. Teorije zavjera: Stručnjaci su za ove nestanke pronašli objašnjenja. Od prirodnih fenomena, ljudskog faktora... Jedan od razloga nestanaka mogu biti snažne oluje koje se razvijaju na ovom području, tu su i jake oceanske struje, oslobađanje metana s oceanskog dna, geomagnetske anomalije koje utječu na kompase... A kod svih nestanaka ne može se isključiti ni ljudski faktor. Možda je došlo do navigacijske greške, možda do kvara opreme, možda su loše procijenili vremenske uvjete...
'Debunking' mita o Bermudskom trokutu: Većina ovih "misterioznih" nestanaka detaljno je istražena i demistificirana još 1970-ih. Američki istraživač i pilot Larry Kusche u knjizi "The Bermuda Triangle Mystery – Solved" pregledao je originalne izvještaje mornarice, obalne straže, novinske arhive i pokazao da su mnogi slučajevi bili pretjerani, netočni ili izmišljeni u popularnim knjigama (poput Charlesa Berlitza). Primjeri: Let 19: Vođa leta, Lt. Charles Taylor, imao je problema s kompasima i zbunio se, mislio je da su iznad Florida Keys, a zapravo su letjeli daleko na istok u otvoreno more. Posade su ostale bez goriva i srušile se. PBM Mariner vjerojatno je eksplodirao u zraku (ti avioni su bili poznati po požarima od goriva). Nema dokaza za nešto nadnaravno.
USS Cyclops: Vjerojatno potonuo zbog oluje, preopterećenja manganovom rudom (što je uzrokovalo nestabilnost) ili strukturnog kvara (slični brodovi iz iste klase kasnije su nestali na sličan način). Naval History & Heritage Command kaže da je "vjerojatno potonuo u neočekivanoj oluji". Star Tiger i Star Ariel: Vjerojatno greške u visini leta, mehanički kvarovi ili loše vrijeme – avioni su letjeli prenisko ili imali probleme s grijanjem/gorivom.
Mnogi "nestanci bez traga" zapravo su pronađeni oštećeni olujama, ali su priče kasnije senzacionalizirane. Ali teoretičari zavjera i ljubitelji paranormalnog skloniji su drugim objašnjenjima.To su izvanzemaljske otmice! - tvrdi jedna skupina. Tu je portal za drugu dimenziju - tvrdi druga skupina.
Treća smatra kako je sve povezano s izgubljenom Atlantidom, neki tvrde kako se tu nalaze podvodne baze vanzemaljaca, neki su sigurni kako je riječ o vojnim testiranjima...
Vincent Gaddis, pisac i teoretičar zavjera, za kojeg se smatra da je skovao izraz 'bermudski trokut', smatrao je da je područje ukletu. Da tu djeluju misteriozne i opasne energije. Sličnog je mišljenja bio i autor i teoretičar zavjera Charles Berlitz. "Nadnaravne sile, povezane s Atlantidom, djeluju tu" , zapisao je Berlitz...
Važno je napomenuti da službene statistike pokazuju kako broj nesreća u Bermudskom trokutu nije značajno veći od drugih prometnih područja oceana. Područje je jedno od najprometnijih pomorskih ruta na svijetu, što prirodno dovodi do većeg broja incidenata.Iako misterij Bermudskog trokuta i dalje intrigira javnost, većina stručnjaka slaže se da su nestanci rezultat kombinacije prirodnih fenomena, ljudskih pogrešaka i intenzivnog pomorskog i zračnog prometa.
Unatoč tome, područje i dalje privlači pažnju istraživača i teoretičara zavjere, ostavljajući prostor za nova otkrića i objašnjenja. No, nakon desetljeća istraživanja, znanstveni konsenzus je jasan: Bermudski trokut nije ništa misteriozniji od drugih dijelova oceana, mit je uglavnom proizvod lošeg istraživanja, pretjerivanja i ponavljanja netočnih priča iz 1960-ih i 1970-ih.
