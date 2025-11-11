Obavijesti

FOTO U Engleskoj pobijedio prvi AI klon misice! Jessica govori 150 jezika. Pljušte kritike...

Jessica Pliskin (23) ispisala je povijest pobjedom u futurističkoj "Avatar rundi", inspiriranoj serijom "Crno zrcalo", koja je po prvi put uvedena na natjecanju za Miss Engleske...
Jedna manekenka okrunjena je titulom pobjednice prvog svjetskog izbora ljepote potpomognutog umjetnom inteligencijom, nakon što je oduševila žiri računalno generiranim "digitalnim blizancem" same sebe. | Foto: Youtube/Screenshoot
