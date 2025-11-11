FOTO U Engleskoj pobijedio prvi AI klon misice! Jessica govori 150 jezika. Pljušte kritike...

Jessica Pliskin (23) ispisala je povijest pobjedom u futurističkoj "Avatar rundi", inspiriranoj serijom "Crno zrcalo", koja je po prvi put uvedena na natjecanju za Miss Engleske...
Jedna manekenka okrunjena je titulom pobjednice prvog svjetskog izbora ljepote potpomognutog umjetnom inteligencijom, nakon što je oduševila žiri računalno generiranim "digitalnim blizancem" same sebe.
Kako prenosi Daily Star, 23-godišnja Jessica Pliskin ušla je u povijest kao pobjednica inovativne "Avatar runde", koja je ove godine debitirala na prestižnom natjecanju za Miss Engleske.
Ova kontroverzna runda zahtijevala je od natjecateljica stvaranje digitalno kloniranih verzija sebe koje su zatim, u obliku potpuno animiranih avatara, morale održati korporativne prezentacije pred kamerama.
Kandidatkinje su ocjenjivane na temelju njihovog razumijevanja i primjene tehnologije, a njihovi avatari predstavljeni su brendovima i agencijama s ciljem osiguravanja komercijalnih ugovora za tehnološku tvrtku koja stoji iza inovacije.
Organizatori izbora za Miss Engleske vjeruju da su prvi u svijetu koji su uveli digitalnu AI rundu, tvrdeći da ona pomaže "odražavati svijet" u koji mlade žene danas ulaze.
Ipak, u javnosti su se pojavila podijeljena mišljenja o tome je li ovaj novitet opasan ili progresivan korak naprijed.
Jessicin digitalni blizanac, nazvan Jessa, u svojoj prezentaciji jezivo realistično izgovara: "Pozdrav, ja sam Jessa i nisam stvarna." Zatim se prebacuje na francuski - jezik koji Jessica u stvarnosti ne govori - i dodaje: "Sada moja pojava može biti svugdje, za svakoga."
"Bilo da promovirate proizvode u inozemstvu, stvarate kampanju za društvene mreže, obučavate osoblje ili držite prezentacije, ja mogu predstaviti vašu poruku s profesionalnošću, osobnošću i utjecajem," objašnjava avatar.
Jessica, koja je diplomirala fiziku na Sveučilištu u Bristolu, opisala je iskustvo: "Bilo je vrlo čudno vidjeti svoj digitalni avatar, pogotovo kada govori jezike koje uopće ne poznajem. Proveli smo dan u studiju razgovarajući s kamerom, noseći različitu odjeću i praveći razne geste i izraze lica. Iz toga su uspjeli izgraditi AI avatara koji može govoriti 150 različitih jezika."
Jessica iz Bristola proglašena je pobjednicom nakon što je impresionirala suce svojom "kreativnošću, tehničkim razumijevanjem i vizijom" te korištenjem tehnologije za postizanje "pozitivnog utjecaja".
Sada planira implementirati istu tehnologiju kako bi donijela obrazovanje osnaženo umjetnom inteligencijom siromašnim zajednicama diljem Afrike, u sklopu projekta "School Box Africa" koji je već dobio pohvale u Zambiji. Također, želi promovirati žene u nedovoljno zastupljenim STEM profesijama (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika).
"Trenutno radim kao model i osjećam da se industrija mijenja, stoga mislim da je ovo nešto što će mi pomoći. Pomoći će mi da se prilagodim industriji, umjesto da je pokušavam izbjeći i na kraju zaostanem," izjavila je Jessica, nazivajući novu rundu "revolucionarnim i naprednim elementom koji nikada prije nije viđen na izborima ljepote".
John Allard, osnivač tvrtke MirrorMe (https://mirrorme.ai/) koja je razvila tehnologiju, dodao je: "Jessica predstavlja sljedeću generaciju žena koje razmišljaju unaprijed i spajaju tehnologiju s društvenim dobrom."
Pobjedom u AI rundi, Jessica, koja je nedavno osvojila i titulu Miss Bristola, osigurala je izravan plasman u veliko finale izbora za Miss Engleske.
Finale će se održati 20. i 21. studenog u Wolverhamptonu, a pobjednica će predstavljati Englesku na 73. izboru za Miss svijeta sljedećeg proljeća.
"Pobjeda na izboru za Miss Engleske značila bi mi sve na svijetu - to je moj san," zaključila je Jessica.
