Obavijesti

Viral

Komentari 1
TRAŽI TOPLI DOM

FOTO 'Udomi me': Tina čeka da nekome bude divan prijatelj

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
FOTO 'Udomi me': Tina čeka da nekome bude divan prijatelj
2
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ima samo godinu i pol te traži nekoga tko će je voljeti i pružiti joj topli dom

Tina ima samo godinu i pol. Još je praktički jako mlada. Križanka američkog staforda, nježnih očiju i tihog pogleda, već gotovo godinu dana svoj mir traži u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Prije dolaska u Sklonište nije imala život kakav bi trebao imati jedan pas. S još dva mlada i šest odraslih pasa živjela je zatvorena u stanu. Bez šetnji, bez istraživanja svijeta, bez igre, bez prilike da upozna ljude i druge pse. Bez slobode. Takvi uvjeti ostavljaju trag, osobito na mladom psu koji tek treba učiti što znači sigurnost.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Danas je Tina sigurna, nahranjena i zbrinuta. U Skloništu se s njom strpljivo i predano radi, uz pomoć trenerice pasa i brižnih timaritelja. Ipak, njezina prošlost još se osjeti. Tina je plaha. Svijet joj je još velik i ponekad zastrašujući. No ispod tog opreza krije se nešto posebno. Pas pun ljubavi, nježnosti i želje da vjeruje.

UDOMI ME FOTO Dobrica Stela traži novi dom: Obožava šetnje i pse
FOTO Dobrica Stela traži novi dom: Obožava šetnje i pse

Tina ne traži savršeni dom. Traži razumijevanje. Traži čovjeka koji će znati da se povjerenje ne gradi preko noći, koji će joj dati vremena da se opusti, da nauči da su ruke dobre, da glas može biti nježan, a dom sigurno mjesto. Za ovakav napredak potrebni su strpljenje, dosljednost i puno srca. Idealno bi bilo da njezin budući čovjek poznaje pasminu čije gene Tina nosi i da je uključi u školu za pse, kako bi zajedno gradili sigurnost i samopouzdanje.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S drugim psima Tina je pristojna i korektna. Ne traži sukobe, samo miran prostor u kojemu može biti svoja.

NIJE ZAHTJEVNA Udomi kujicu Lili: Samo joj treba malo maženja i šetnja
Udomi kujicu Lili: Samo joj treba malo maženja i šetnja

Negdje postoji netko tko može biti njezin prvi pravi dom. Netko tko će joj pokazati da život može biti lijep, topao i bez straha. Ako osjećate da biste to mogli biti vi, javite se. Tina svaki dan čeka priliku da nekome postane suputnik. U šetnjama i susretima polako uči da svijet ne mora biti prijetnja. Svaki mali korak naprijed za nju je velika pobjeda, a u pravom domu ti bi koraci mogli postati sigurni i brži.

Zainteresirani za udomljenje Tine mogu se javiti na e-adresu: udomljavanje@dumovec.hr. Možda baš vi možete promijeniti cijeli njezin svijet. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Jedan od vođa ima 163 cm, evo liste!
TKO KOGA GLEDA S VISOKA?

FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Jedan od vođa ima 163 cm, evo liste!

U našem susjedstvu živi jedan od najviših svjetskih vođa, naš premijer i predsjednik su pošteno iznad svjetskog i europskog prosjeka, a puno njih se zaustavilo na 170 cm... U prvom nastavku donosimo vam visine muških svjetskih lidera, u idućem isto ćemo napraviti za dame koje vladaju svijetom...
FOTO Putovanja, tetovaže, planinarenje i plaže. Ashley veli da je najvažnije biti u balansu...
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Putovanja, tetovaže, planinarenje i plaže. Ashley veli da je najvažnije biti u balansu...

Ashley Resch kanadska je manekenka, influencerica, reality zvijezda i kreatorica digitalnog sadržaja koju na Instagramu prati više od milijun ljudi. Obožava putovanja, planinarenje, a ako nije na planini, onda je na plaži...
Uz viski topao, dabogda propao i sve ostale balkanske kletve
OVO JE SVE

Uz viski topao, dabogda propao i sve ostale balkanske kletve

Predstavljamo popularne balkanske pjesme u kojima se bivšima ne žele suze, nego karma u najgrubljem obliku..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025