FOTO 'Udomi me': Tina čeka da nekome bude divan prijatelj

Tina ima samo godinu i pol. Još je praktički jako mlada. Križanka američkog staforda, nježnih očiju i tihog pogleda, već gotovo godinu dana svoj mir traži u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Prije dolaska u Sklonište nije imala život kakav bi trebao imati jedan pas. S još dva mlada i šest odraslih pasa živjela je zatvorena u stanu. Bez šetnji, bez istraživanja svijeta, bez igre, bez prilike da upozna ljude i druge pse. Bez slobode. Takvi uvjeti ostavljaju trag, osobito na mladom psu koji tek treba učiti što znači sigurnost.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Danas je Tina sigurna, nahranjena i zbrinuta. U Skloništu se s njom strpljivo i predano radi, uz pomoć trenerice pasa i brižnih timaritelja. Ipak, njezina prošlost još se osjeti. Tina je plaha. Svijet joj je još velik i ponekad zastrašujući. No ispod tog opreza krije se nešto posebno. Pas pun ljubavi, nježnosti i želje da vjeruje.

Tina ne traži savršeni dom. Traži razumijevanje. Traži čovjeka koji će znati da se povjerenje ne gradi preko noći, koji će joj dati vremena da se opusti, da nauči da su ruke dobre, da glas može biti nježan, a dom sigurno mjesto. Za ovakav napredak potrebni su strpljenje, dosljednost i puno srca. Idealno bi bilo da njezin budući čovjek poznaje pasminu čije gene Tina nosi i da je uključi u školu za pse, kako bi zajedno gradili sigurnost i samopouzdanje.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S drugim psima Tina je pristojna i korektna. Ne traži sukobe, samo miran prostor u kojemu može biti svoja.

Negdje postoji netko tko može biti njezin prvi pravi dom. Netko tko će joj pokazati da život može biti lijep, topao i bez straha. Ako osjećate da biste to mogli biti vi, javite se. Tina svaki dan čeka priliku da nekome postane suputnik. U šetnjama i susretima polako uči da svijet ne mora biti prijetnja. Svaki mali korak naprijed za nju je velika pobjeda, a u pravom domu ti bi koraci mogli postati sigurni i brži.

Zainteresirani za udomljenje Tine mogu se javiti na e-adresu: udomljavanje@dumovec.hr. Možda baš vi možete promijeniti cijeli njezin svijet.