Udomi kujicu Lili: Samo joj treba malo maženja i šetnja

Lili je 8-godišnja križanka šarplaninca koja već godinu dana čeka svoj dom i nove najbolje prijatelje u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu. Nakon što je izgubila vlasnika, ostala je sama i prepuštena životu u teškim uvjetima. Oporavak nije bio lagan, ali Lili je dala sve od sebe kako bi ponovno pronašla snagu i vjeru u ljude.

Njezine žarkosmeđe oči nose tugu koju pokušava prikriti umiljatim poljupcima. To je tuga svakog dana bez čovjeka, bez zagrljaja, bez topline doma. Iako njezino veliko krzneno tijelo možda na prvi pogled djeluje impozantno, Lili je nevjerojatno mirna i nježna prema svima koji joj odluče pružiti barem djelić pažnje.

Djelatnici skloništa s ponosom ističu da je brzo naučila hodati na povodcu. U kratkom je vremenu ponovno otkrila radost druženja s ljudima i podsjetila se koliko joj znači ljudska blizina. No svaki put kad posjetitelji dođu, Lili s nadom gleda prema ogradi, zamišljajući da će baš netko od njih biti onaj pravi. Ipak, kad ljudi odu, njezina nada se raspline, a ona ostaje čekati – još jedan dan, još jednu noć.

Lili nije zahtjevna. Dovoljne su joj dvije-tri šetnje na dan, malo maženja i pažnje, i ona će uzvratiti ljubavlju koja ispunjava cijelo srce. Odlično se slaže s drugim psima, a njezina nježna narav i blagi pogled osvajaju svakoga tko joj pruži priliku. Poslušna je i brzo uči, kao da želi pokazati da je spremna biti najbolja prijateljica koju netko može poželjeti.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ali koliko god se trudila, vrijeme ne stoji. Godine prolaze, a Lili i dalje sanja isto: dom u kojem više nikad neće biti sama, ruke koje će je maziti i ljubav koja neće nestati. Zamislite trenutak u kojem nakon dugog dana dođete kući, a ona vas dočeka mahanjem repa i pogledom punim zahvalnosti. Za nju bi to bio kraj čekanja i početak novog života.

Danas, dok čitate ove redove, Lili je možda opet sklupčana na svome mjestu u azilu, gledajući vrata kroz koja je otišao posljednji posjetitelj. Možda se pita je li nešto pogriješila, zašto njoj nitko nije pružio priliku. A zapravo joj nedostaje samo jedno – čovjek koji će je voljeti.

Molimo vas da zastanete na trenutak i zamislite koliko topline i dobrote ova predivna kujica još može darovati. Lili ne traži savršen dom, luksuznu kuću ni dvorište – ona traži samo osobu koja će je voljeti onako iskreno kako samo pas zna voljeti. Ako joj podarite priliku, spasit ćete ne samo njezin život nego i otkriti novu dimenziju sreće u vlastitome.

Možeš li biti taj dom koji Lili čeka već cijeli život?

Za udomljenje se možete javiti na: udomljavanje@dumovec.hr