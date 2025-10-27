FOTO Versace vila u Poreču i dalje se prodaje! Znamo od kojeg je tajkuna, a ovo je cijena

Stupovi, bazen, Versace uzorak... ova kuća nalazi se u Poreču. Mjesecima privlači pažnju na domaćim oglasima...
'Nudimo vam raskošnu vilu na izvanrednoj lokaciji u gradu Poreču. Radi se o vili koja budućim vlasnicima nudi tri etaže stambenog prostora sveukupne bruto površine 362,83 m2', piše u oglasu.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
'Nudimo vam raskošnu vilu na izvanrednoj lokaciji u gradu Poreču. Radi se o vili koja budućim vlasnicima nudi tri etaže stambenog prostora sveukupne bruto površine 362,83 m2', piše u oglasu. |
Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
'Nudimo vam raskošnu vilu na izvanrednoj lokaciji u gradu Poreču. Radi se o vili koja budućim vlasnicima nudi tri etaže stambenog prostora sveukupne bruto površine 362,83 m2', piše u oglasu.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
'Dizajn vile prepisuje se svjetskoj poznatoj kući Versace', navode iz Dux nekretnina.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Kako navode, u prizemlju se nalazi veliki dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom te se iz dnevnog boravka pristupa raskošnoj terasi. Uz navedeno prizemlje nudi dvije spavaće sobe i kupaonicu.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
'Lijepim stepeništem stižemo na prvi kat gdje su smjestile četiri spavaće sobe te dvije kupaonice. Jedna od spavaćih soba predstavlja raskošnu glavnu spavaću prostoriju s izlazom na terasu koja nudi pogled na zelenilo i bazen te naravno svoju vlastitu kupaonicu', piše u oglasu.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Suterenski dio ima vlastiti ulaz te u naravi predstavlja posebnu stambenu jedinicu koja se sastoji od kuhinje, dvije spavaće sobe i kupaonice.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
'Iz suterenskog dijela se zapravo pristupa bazenu obzirom da je takva konfiguracija terena', navode iz agencije.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Stambeni dio koji je pokraj bazena u naravi je zamišljen kao konoba za druženje ili kao dodatna smještajna jedinica za goste.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Na okućnici se nalazi i garažno mjesto kao parkirna mjesta te bazen i popratni sadržaji uz njega.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Cijena vile je 1.195.000 eura. 'Prestižna vila na rijetko dostupnoj lokaciji', piše u naslovu oglasa.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Kako saznajemo, vlasnik vile je tajkun iz Sesveta, Marijan Šarić.
| Foto: Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate
Foto Njuškalo/Dux Real Estate