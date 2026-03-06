VIDEO Britanski tajkun 'bježao' iz Dubaija privatnim avionom od 170.000 €. Sve razbjesnio

Samuel Leeds, britanski investitor u nekretnine, platio je 150.000 funti (oko 172.000 eura) kako bi unajmio privatni zrakoplov i vratio se u Englesku nakon što su krhotine iranskog drona pale na njegovu luksuznu vilu u Dubaiju. Iako tvrdi da nije pobjegao zbog straha, svojim je objavama na društvenim mrežama, u kojima se hvalio skupim putovanjem dok su tisuće ljudi bile zarobljene u zračnim lukama, izazvao lavinu kritika, prenosi The Independent.

Incident se dogodio u subotu navečer u elitnom naselju Palm Jumeirah gdje Leeds posjeduje vilu sa sedam spavaćih soba. Dok je bio kod kuće sa suprugom i četvero male djece, u dobi od jedne do osam godina, začuli su snažnu eksploziju. Ubrzo nakon toga, ostaci presretnutog iranskog drona počeli su padati po njihovom imanju.

​- Krhotine su padale poput tuče. Bilo je uznemirujuće, pogotovo s malom djecom, gledati projektile kako lete iznad vaše kuće - izjavio je Leeds za britanske medije.

Unatoč dramatičnom iskustvu, Leeds tvrdi da nije pobjegao zbog eskalacije sukoba. Pravi razlog za unajmljivanje mlažnjaka Gulfstream GIV, kako je naveo, bio je unaprijed dogovoren poslovni sastanak u Engleskoj koji nikako nije želio propustiti.

​- Nisam otišao zbog projektila. Domaćin sam poslovne večere s više od tisuću ljudi i nije bilo šanse da to propustim - rekao je, dodavši kako očekuje povratak u Ujedinjene Arapske Emirate u roku od dva tjedna.

Svoje je putovanje opširno dokumentirao na društvenim mrežama, objavljujući fotografije iz zrakoplova uz poruku: "Bilo mi je vrlo jednostavno unajmiti ovaj avion. Koštalo je više od 150 tisuća funti, ali za mene nije bilo dvojbe kako ne bih iznevjerio ljude."

Upravo su te objave izazvale bijes javnosti. Dok su tisuće turista i stanovnika ostale blokirane zbog otkazanih komercijalnih letova, Leeds je poručivao da "odlazak iz UAE-a nije problem ako imate novca".

U jednom od videa, na kritike zašto putuje s praznim sjedalima, odgovorio je da "voli podići noge". Njegove su objave opisane kao "neukusno hvalisanje" i "potpuno bezosjećajne".

Leeds se branio tvrdnjom da je nudio slobodna mjesta prijateljima, no oni su odbili jer se "u Dubaiju osjećaju sigurno". Ustrajao je na tome da je Dubai siguran grad, unatoč tome što je sa svojom obitelji napustio državu prvom prilikom.