Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SKAKANJE PA NAZAD U PRIRODU

FOTO Žablji skokovi u Lokvama: Prvakinja skočila više od metra, ovako je bilo na Žabarskoj noći

Atletski raspoložene žabe odmjerile su sinoć snage u Lokvama na 47. Žabarskoj noći. Pobjednička žaba skočila je više od jednog metra, dok su druge žabe odskočile svega par centimetara. Natjecatelji žabu smiju potaknuti na skok zvukovima, laganim puhanjem ili lupkanjem po stolu. Žabe se love na lokalnom području u danima uoči natjecanja, a nakon završetka vraćaju se u prirodu.
A contestant guides his frog to jump during the 47th Frognight jumping contest in Lokve
Foto Antonio Bronic/REUTERS
1/11
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026