SKAKANJE PA NAZAD U PRIRODU
FOTO Žablji skokovi u Lokvama: Prvakinja skočila više od metra, ovako je bilo na Žabarskoj noći
Atletski raspoložene žabe odmjerile su sinoć snage u Lokvama na 47. Žabarskoj noći. Pobjednička žaba skočila je više od jednog metra, dok su druge žabe odskočile svega par centimetara. Natjecatelji žabu smiju potaknuti na skok zvukovima, laganim puhanjem ili lupkanjem po stolu. Žabe se love na lokalnom području u danima uoči natjecanja, a nakon završetka vraćaju se u prirodu.