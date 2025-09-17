FOTO Zagrepčani mislili kako su vidjeli i snimili meteor iznad grada, evo o čemu se radilo...

Na nebu iznad Zagreba građani su primijetili neobičnu pojavu u srijedu oko 19:20 sati. Čitatelji su nam poslali fotografije, zabrinuti i iznenađeni pitaju se radi li se o meteoru.

Foto: Čitatelj 24sata

- Na zapadu grada vidjela sam čudnu pojavu, pitam se je li ovo meteor. Nisam vidjela nešto slično, kaže nam jedna čitateljica, a druga dodaje da je također vidjela čudnu pojavu na nebu u isto vrijeme.

Ipak, nije se odvijalo ništa neobično, iako možda tako izgleda. Prema Flight radaru, to je bio Eurowings avion na letu od Prištine do Stuttgarta. S obzirom na zalazak sunca na zapadu, zrakoplov na letu na velikoj visini zabljesnula je svjetlost. Njegov trag bio je poprilično jasan, a let se mogao pratiti uživo preko interneta.

Foto: 24sata