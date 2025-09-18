Obavijesti

'Ovi plišani komarci nikog ne izluđuju, a djeci su pravi hit!'

Piše Danijela Mikola,
Foto: David Jerković/PIXSELL

Osječanka Renata Rota divovske 'komančerose', kako im tepa, izrađuje u kućnoj radionici. Za jednog joj treba i do 10 sati... Iako ima problema s očima, ustrajno šije i dalje

Osijek već dvije godine ima svoju autohtonu vrstu komarca. Golem je. Tijelo mu je veliko oko 30 centimetara, a s nogama je 45 cm visine. Za razliku od drugih, ne bode, ne pije krv i ne ostavlja tragove. Uglavnom je bijelo-plave boje i leti onoliko koliko ga daleko bacite. Kreirala ga je u svojoj maloj kućnoj radionici Osječanka Renata Rota (43), modna dizajnerica i umjetnica. Tijekom dvije godine iz te su radionice “izletjeli” mnogi njeni divovski “komančerosi”, čak i diljem svijeta.

