Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KARIPSKI RAJ

FOTO Znate li koliko je velik Curaçao? Mogli bi se iznenaditi. A more ga dodatno 'skraćuje'...

Curacao ima površinu od svega 444 četvorna kilometra. Hrvatska je od njega veća oko 127 puta. Ipak, pogrešno ga je nazivati samo "teritorijem" ili kolonijom. Od 2010. godine Curaçao je konstitutivna država unutar Kraljevine Nizozemske, što znači da ima vlastitu vladu, parlament i premijera, dok su vanjski poslovi i obrana ostali u nadležnosti kraljevstva.
FOTO Znate li koliko je velik Curaçao? Mogli bi se iznenaditi. A more ga dodatno 'skraćuje'...
Poznati plavi liker pronaći ćete u barovima diljem svijeta, no znate li priču o sićušnom karipskom otoku s kojeg potječe? Curaçao je mjesto koje prkosi definicijama: ima svoju vladu, ali nije neovisna država; turistički je raj, ali i fronta u borbi protiv klimatskih promjena. Iza te idilične fasade krije se priča o minijaturnom otoku nevjerojatne kulturne složenosti i sve veće egzistencijalne prijetnje. | Foto: canva, ilustracija
1/13
Poznati plavi liker pronaći ćete u barovima diljem svijeta, no znate li priču o sićušnom karipskom otoku s kojeg potječe? Curaçao je mjesto koje prkosi definicijama: ima svoju vladu, ali nije neovisna država; turistički je raj, ali i fronta u borbi protiv klimatskih promjena. Iza te idilične fasade krije se priča o minijaturnom otoku nevjerojatne kulturne složenosti i sve veće egzistencijalne prijetnje. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026