FOTO Znate li koliko je velik Curaçao? Mogli bi se iznenaditi. A more ga dodatno 'skraćuje'...

Poznati plavi liker pronaći ćete u barovima diljem svijeta, no znate li priču o sićušnom karipskom otoku s kojeg potječe? Curaçao je mjesto koje prkosi definicijama: ima svoju vladu, ali nije neovisna država; turistički je raj, ali i fronta u borbi protiv klimatskih promjena. Iza te idilične fasade krije se priča o minijaturnom otoku nevjerojatne kulturne složenosti i sve veće egzistencijalne prijetnje. | Foto: canva, ilustracija