Godinama je čuvao tajnu Babe Vange pa sve šokirao: 'Rekla je da joj mrtvi ljudi sve otkrivaju'

​"Dobri ljudi će preživjeti, a oni zli, oni će sigurno propasti. Mnogi ljudi će umrijeti. A onda, uslijedit će idila i zavladat će besmrtnost", kazala je Baba Vanga 1994. godine Anatoliju Lubčenku koji ju je došao posjetiti... Slučajno se zatekao u njezinom kraju za vrijeme godišnjeg i osjetio je snažan poriv da ode u kuću slijepe proročice.

Lubčenko je snimio zadnje Vangine poruke. On je 1994. bio na godišnjem odmoru u Bugarskoj i jednog dana zaputio se u Vanginu kuću. Detalje posjeta je otkrio mnogo godina kasnije gostujući na ruskom radiju. Tisuće slušatelja panično su počele zvati redakciju radija nakon što su čule predviđanja o novoj pošasti, goroj od side.

– Je li to istina? Recite nam! – odzvanjalo je radijskim eterom.

– Navodno će zaraženi umirati u strašnim mukama, a tijelo će im biti puno gnojnih čireva – zapisao je Lubčenko Vangine riječi.

Iako je rečeno da će bolest uglavnom napadati muškarce, zvale su tisuće uplašenih žena koje su zahtijevale da im otvoreno kažu je li riječ tek o emisiji za privlačenje pozornosti ili su stvarno u pitanju crna predviđanja Babe Vange, žene kojoj su neki bezrezervno vjerovali.

Posljednji intervju koji je Baba Vanga dala putniku Lubčenku, navodno se nije smio objaviti prije ulaska u novo stoljeće. On ga je snimio, a za audiovrpcu nitko i nije saznao do ulaska u novi milenij.

A potom je otvorio Pandorinu kutiju.

Vangu je odlučio posjetiti čim je saznao za njezin divan dar. Ipak, u nevjerici je krenuo na put prema njoj znajući koliko je shrvana bolešću. Jedino čemu se nadao jest da će uspjeti barem vidjeti proročicu o kojoj je govorio cijeli Balkan. Odlučio je pod svaku cijenu biti strpljiv i doći do Vange. Neplanirano, na red je došao čim se pojavio. Iz reda je izašao jedan čovjek i pozvao ga da uđe. Kad je ušao u njezinu sobu, ostao je bez riječi.

Vladala je spokojna tišina.

– Ležala je na velikom krevetu, šokirala me njezina mršavost i ispijenost. Bilo je pretiho tamo; čule su se jedino muhe koje su se vrtjele oko vapnena stropa – zamijetio je detalje Lubčenko, a poslije ih je ispričao slušateljima kako bi mogli barem malo osjetiti atmosferu dana koji mu je odredio daljnji život.

Vidio je da su joj dani odbrojeni, svjedočio je poslije. Ipak, svi su samo čekali da uđu i pitaju je za ono što ih mori, o čemu su brinuli.

– Ja, pak – svjedoči Lubčenko – nisam htio pitati apsolutno ništa.

– Gdje ti je otac? – upitala je njega Vanga.

– U Njemačkoj – odgovorio joj je prešutjevši njegovu bolest. Otac mu je tad bolovao od raka.

Zašutjela je. Nije to bila sekunda ili minuta. Potrajalo je. No, vrlo brzo postalo je jasno da ona to itekako zna.

– Uskoro će ta bolest biti poražena, ali tvoj otac to neće dočekati. Bolest će ga svladati – rekla mu je.

Zatim je opet ušutjela.

Dok ju je promatrao i pokušavao zapamtiti svako slovo koje je izgovorila, razmišljao je o audiosnimci koju je imao u torbi na kojoj su bile njegove lekcije iz engleskog koji je vježbao. Zatražio ju je da snimi njihov razgovor. Dobio je pristanak, ali morao je dati obećanje.

– Nitko prije početka novog stoljeća ne smije biti upoznat s ovim što ćeš snimiti – rekla mu je nasmiješeno. Intervju je trajao oko 40 minuta, a putniku je vrijeme proletjelo, činilo mu se da je razgovor znatno kraći. Desetljeće prije nego što je gostovao na radiju, intervju Lubčenka i Vange u cijelosti je objavljen u novinama "Megapolis-Express" u srijedu, 6. lipnja 2001.

Ovo je cijeli razgovor.

Anatolij: Kako ste postali vidovnjakinja?

Baba Vanga: Često sam vidjela ljude koji su umrli jako davno, a oni su mi rekli što će se dogoditi s drugim ljudima. Nakon toga došao je visoki stranac. Rekao mi je da će rat početi sutra i da moram reći ljudima tko će umrijeti, a tko će preživjeti i kako se može izbjeći smrt.

Anatolij: Je li bio živ?

Baba Vanga: Ne, mrtav, baš kao i drugi.

Anatolij: Kako je izgledao?

Baba Vanga: Kao velika sjena.

Anatolij: Što mislite kad obični ljudi dolaze k vama?

Baba Vanga: Ja ih mogu vidjeti izdaleka. Znam sve o njihovim životima. Oni su dobri, neki zli, različiti... Svatko želi čudo i nakon posjeta svi plaču. Ali, kada su stvari doista jako loše, ja ih prešutim jer moja je misija da budem savjetnik.

Anatolij: Što?

Baba Vanga: Ljudi ne bi trebali biti zli i ne bi trebali nikoga vrijeđati ili se nekome osvećivati. Trebaju raditi samo dobro. Slušati svoje srce. Uvijek srce, jer glava češće griješi. Srce je povezano sa svemirom. Ali ne može svatko razlikovati glas srca i glas razuma.

Anatolij: Možete li reći što će se dogoditi s nama?

Baba Vanga: Rusija će biti u redu, ali što se tiče Bugarske i Makedonije – zapravo ne... Žene u Rusiji rodit će djecu koja će promijeniti svijet. Onda će se pojaviti čudo. Znanost će definirati što je istina u starim knjigama, a što nije. Onda će naći život u svemiru i saznati kako je došao na Zemlju. Veliki grad bit će iskopan. Novi ljudi će doći s neba i mnoga čuda će se dogoditi. Ali morate čekati; ne smijete požurivati stvari, to će se dogoditi u dalekoj budućnosti...

Anatolij: A što će se uskoro dogoditi?

Baba Vanga: Kraj svijeta/svjetla (riječ „svet“ znači i svijet i svjetlo na ruskom) će se dogoditi u devet godina, Zemlja će se okrenuti od Sunca. Led će se pojaviti. Životinje će umrijeti. Ljudi će se boriti za energiju, ali njihovi duhovi bit će dovoljno jaki da zaustave borbu.

Anatolij: Ali Vango, ljudi će preživjeti?

Baba Vanga: Dobri ljudi će preživjeti, a oni zli – oni će sigurno propasti. Mnogi ljudi će umrijeti. A onda – uslijedit će idila, zavladat će besmrtnost.

Anatolij: Zlatno doba će doći na Zemlju?

Baba Vanga: Ono već dolazi, ali ne može ga baš svatko vidjeti. Za 30 ili 40 godina sprema se potop. Veliko tijelo će sletjeti na Zemlju i udariti u vodu. Valovi će oprati mnoge zemlje, a Sunce će nestati za tri godine. Moderne bolesti će iščeznuti, a nove se pojaviti. Bit će povezane s mozgom zato što će svi piti iz mora, i neće biti otoka u moru. Onda će pronaći vodu u svemiru i ta voda bit će dobra. Broj stanovnika će samo rasti i rasti. Indija će biti veća od Kine. Ali... Ljudi će se osloboditi svojih tijela.

Anatolij: Ne razumijem, što to znači – osloboditi se od tijela?

Baba Vanga: Ljudi mogu živjeti i bez svoga tijela. Njihova osobnost, njihova energija, poput mrtvih. Ali to je daleka budućnost.

Anatolij: Ima li Boga u svijetu/svjetlu?

Baba Vanga: Bog ne može biti na svijetu/svjetlu, jer je Bog u svijetu/svjetlu. Nema Boga u čovjeka, ali je čovjek u Bogu.

Anatolij: Postoji li raj i pakao?

Baba Vanga: Nebo i pakao su dvije različite strane života izvan tijela. Ako je mrtva osoba potrebna živima – to je raj.

Anatolij: Hoćete li pomoći živima nakon Vaše smrti?

Baba Vanga nije odgovorila.

Ubrzo se na diktafonu čuo zvuk kao da je netko isključio snimanje. Anatolij se kune da to nije učinio on.

– Vanga se jednostavno jako umorila i zaspala usred našeg razgovora – zaključio je putnik Lubčenko.

Vanga je govorila kako će Rusija ponovo zauzeti svoje mjesto. Neki su sigurni kako je vidjela Putinovu invaziju na Ukrajinu kao početak novog života jake Rusije...