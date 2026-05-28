Obavijesti

News

Komentari 1
UZ GRMLJAVINSKO NEVRIJEME

HGSS-ovci spasili ženu koja se izgubila kod Ogulina: 'Suprug, džentlmen, ju je zdušno zagrlio'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
HGSS-ovci spasili ženu koja se izgubila kod Ogulina: 'Suprug, džentlmen, ju je zdušno zagrlio'
5
Foto: Facebook/HGSS Stanica Ogulin

Potragu u Ličkoj Jesenici otežavali su grmljavina i jaka kiša, a spasitelji su ženu pronašli kasno navečer na teško pristupačnom terenu

U srijedu navečer na području Ličke Jesenice tijekom šetnje je nestala starija žena koja je izašla sa psima i izgubila orijentaciju. Članovi HGSS Stanice Ogulin alarmirani su oko 19.20 sati. Ubrzo je krenula potraga na području gdje je žena posljednji put viđena. Na teren je odmah izašlo devet članova HGSS-a s dva vozila, no potragu je dodatno zakompliciralo snažno grmljavinsko nevrijeme koje je pogodilo ogulinsko područje. Iz HGSS-a kažu kako su cijelo vrijeme bili u kontaktu s nestalom ženom, koja je surađivala i pokušavala pomoći spasiteljima.

ODLUTAO JE Jeste li ga vidjeli? Čovjek nestao na Žumberku: HGSS i policija od jučer tragaju za njim
Jeste li ga vidjeli? Čovjek nestao na Žumberku: HGSS i policija od jučer tragaju za njim

U nekoliko navrata uspjeli su dobiti i njezinu lokaciju preko mobitela, ali tehnologija im ovaj put nije bila od velike pomoći.

- Čak smo u nekoliko navrata tijekom večeri uspjeli dobiti njezinu lokaciju ali, začudo, tehnologija je zakazala i dobivene lokacije su se pokazale netočnima - objavili su iz HGSS-a.

Na kraju su se spasitelji oslonili na informacije koje im je žena davala i vlastitu procjenu terena. Pronašli su je oko 22.30 sati na teško dostupnom području.

NESTAO U UTORAK Zbog velike dubine mora kraj Lokruma, u potragu za roniocem idu mornarica i podvodni dron
Zbog velike dubine mora kraj Lokruma, u potragu za roniocem idu mornarica i podvodni dron

Srećom, žena nije bila ozlijeđena, bila je suha i dobro raspoložena. - Uslijedio je povratak prema autima i njezinoj kući, gdje ju je suprug, džentlmen, zdušno zagrlio i uputio joj par lijepih riječi. Ah ti susreti koji nas zgriju oko srca - javili su HGSS-ovci.

Akcija je završila nešto poslije ponoći, a ukupno je sudjelovalo 14 članova HGSS Stanice Ogulin.

U KOPAČKOM RITU Ornitolozi i alpinisti HGSS-a u zajedničkoj akciji: Mladi orlovi štekavci dobili su 'pravi' nakit
Ornitolozi i alpinisti HGSS-a u zajedničkoj akciji: Mladi orlovi štekavci dobili su 'pravi' nakit

Iz HGSS-a su nakon akcije još jednom upozorili građane da se i na poznatom terenu lako može izgubiti, posebno u lošim vremenskim uvjetima, te apelirali da se u šetnje uvijek nosi napunjen mobitel i da se pomoć pozove čim se pojavi zabrinutost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026