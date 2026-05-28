HGSS-ovci spasili ženu koja se izgubila kod Ogulina: 'Suprug, džentlmen, ju je zdušno zagrlio'

U srijedu navečer na području Ličke Jesenice tijekom šetnje je nestala starija žena koja je izašla sa psima i izgubila orijentaciju. Članovi HGSS Stanice Ogulin alarmirani su oko 19.20 sati. Ubrzo je krenula potraga na području gdje je žena posljednji put viđena. Na teren je odmah izašlo devet članova HGSS-a s dva vozila, no potragu je dodatno zakompliciralo snažno grmljavinsko nevrijeme koje je pogodilo ogulinsko područje. Iz HGSS-a kažu kako su cijelo vrijeme bili u kontaktu s nestalom ženom, koja je surađivala i pokušavala pomoći spasiteljima.

U nekoliko navrata uspjeli su dobiti i njezinu lokaciju preko mobitela, ali tehnologija im ovaj put nije bila od velike pomoći.

- Čak smo u nekoliko navrata tijekom večeri uspjeli dobiti njezinu lokaciju ali, začudo, tehnologija je zakazala i dobivene lokacije su se pokazale netočnima - objavili su iz HGSS-a.

Na kraju su se spasitelji oslonili na informacije koje im je žena davala i vlastitu procjenu terena. Pronašli su je oko 22.30 sati na teško dostupnom području.

Srećom, žena nije bila ozlijeđena, bila je suha i dobro raspoložena. - Uslijedio je povratak prema autima i njezinoj kući, gdje ju je suprug, džentlmen, zdušno zagrlio i uputio joj par lijepih riječi. Ah ti susreti koji nas zgriju oko srca - javili su HGSS-ovci.

Akcija je završila nešto poslije ponoći, a ukupno je sudjelovalo 14 članova HGSS Stanice Ogulin.

Iz HGSS-a su nakon akcije još jednom upozorili građane da se i na poznatom terenu lako može izgubiti, posebno u lošim vremenskim uvjetima, te apelirali da se u šetnje uvijek nosi napunjen mobitel i da se pomoć pozove čim se pojavi zabrinutost.