Groomeri iz cijele Hrvatske u Zagrebu: Za naše zanimanje treba standardizirati edukaciju

U Matici hrvatskih obrtnika u Zagrebu u subotu je održano prvo nacionalno okupljanje groomera, odnosno svih onih koji imaju obrt za uređivanje pasa. Susret na koji je stigao impresivan broj grumera iz cijele Hrvatske, njih 250, organizirala je Hrvatska obrtnička komora i Ceh groomera Obrtničke komore Zagreb, a središnja tema ovog okupljanja bila su pitanja oko standardizacije ovog brzorastućeg zanimanja, zanata za kojim je potražnja sve veća, ali je i mnogo otvorenih pitanja koja još nisu uređena.

- Ovo je važan iskorak za struku, dobivamo vrijeme i mjesto na kojem ćemo se okupiti i podijeliti naša iskustva i razmišljanja. Također, ovo će biti prilika da velik broj predstavnika ove naše struke na jednom mjestu zajednički kreira zaključke koji će biti putokazi za unapređenje gruminga u Hrvatskoj. Velika većina nas je motivirana entuzijazmom i ljubavlju prema životinjama i prirodno nam dolazi želja da im pružamo što bolju uslugu, zato ne dvojim da će ovaj Susret biti izuzetno posjećen i uspješan i da će se već prve godine održavanja pozicionirati kao neizostavna stručna manifestacija u budućnosti“, najavila je ranije predsjednica Ceha groomera Obrtničke komore Zagreb Inga Dvojković.

U uvodu skupa je Alen Galović, zamjenik glavnog urednika 24sata, rekao kako, premda zanimanje grumera u Hrvatskoj mnogi još doživljavaju kao nešto novo, i unatoč činjenici da mnogi detalji oko tog zanata još nisu do kraja uređeni, u Hrvatskoj postoji stoljetna posvećenost brizi o ljepoti i uređivanju pasa, o kojoj se malo zna:

- Tu, u Ilici, prije stotinu godina bila je ekskluzivna parfumerija koja se zvala Nobilior i u koju su stizali najnoviji parfemi iz Pariza. Ali tu su se mogli kupiti i skupi šamponi za pse koji su se uvozili iz europskih metropola. U Masarykovoj su se prodavali češljevi za pse izrađeni od najfinijeg drveta, ali i posebno dizajnirani ležajevi za pse od kokosovih vlakana. I danas imamo kinološku kulturu kojom se možemo ponositi, naše su izložbe među najbolje organiziranima Europi, nije onda slučajno da sada imamo i najljepšeg psa na svijetu i prava je blagodat da je tu sada s nama njegova uzgajivačica, vlasnica, hendlerica, ali i grumerica, rekao je Galović i predstavio okupljenima Ivu Raič, koja je kasnije predavala o svojim iskustvima s gruming natjecanja.

Na uvodnom panelu je jedna od incijatorica ove konferencije, Petra Puvača Klingor, obrtnica i članica Ceha groomera Obrtničke komore Zagreb, istaknula kako ne postoji unificirani program po kojem bi se budući grumeri educirali, ne postoje ni verificirani edukatori, a krovna organizacija grumera svakako bi mogla koordinirano rješavati sva ta pitanja. Na mnoge probleme i dvojbe koje muče ljude s obrtima za šišanje i uređivanje pasa, u Zagrebu su se mogli čuti kvalificirani i vrlo jasni odgovori stručnjaka iz Obrtničke komore te Ministarstva gospodarstva.

Na skupu grumera o povijesti gruminga u Hrvatskoj i o natjecanjima pod pokroviteljstvom Svjetske kinološke organizacije govorila je Suzana Šimon, predsjednica grooming sekcije u HKS-u. Grumeri su slušali i predavanje o ponašanju pasa u salonu u kontekstu stresa i pravilnog pristupa psu, o čemu je govorila dr. sc. Irena Petak, dipl. ing. biol., jedina hrvatska bihevioristica za pse. O financijama u poslovanju grumera je govorila Ivana Mišić Lokar, poslovna savjetnica.