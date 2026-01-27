FOTO Nizozemske blizanke bile su prostitutke 50 godina: 'Tip bez noge bježi, tu je i gnom...'

Louise i Martine Fokkens, jednojajčane blizanke i najpoznatije prostitutke amsterdamske Četvrti crvenih svjetiljki, u poslu su provele više od 50 godina. Kroz njihove sobe prošle su na tisuće muškaraca, od usamljenih duša do pripadnika društvene elite

Louise je bila prva koja je zakoračila u svijet prostitucije, i to sa svega 17 godina. Na to ju je natjerao njezin tadašnji suprug. "To se dogodilo tako brzo. Nemaš vremena za razmišljanje, to se jednostavno dogodi", kazala je Louise, piše The Sun.

Foto: Profimedia

Martine je u početku bila zgrožena sestrinim zanimanjem, no financijski problemi natjerali su i nju kasnije u isti posao. Kad je njezin suprug izgubio posao, obitelj se našla na rubu egzistencije. Martine je prvotno radila kao čistačica u bordelu, no financijski pritisak postao je neizdrživ. Prebacila se na prostituciju...

- Bez nje to nikada ne bih učinila. Ali s njom, sve je izgledalo manje zastrašujuće - kazala je Martine.

Foto: Profimedia

Tijekom desetljeća rada, sestre su postale institucija. Bile su prepoznatljive po svojim visokim kožnim čizmama, koje nisu služile samo kao modni dodatak. Dok su radile, sestre bi novčanice gurale u čizme, a do kraja noći novac bi doslovno ispadao van. Kasnije su otvorile i svoj bordel.

Govorile su kako njihov posao nije bio samo seksualne prirode. Često su se osjećale poput psihologa, jer su mnogi muškarci dolazili samo kako bi razgovarali. No, bilo je tu i onih s neobičnim fetišima i bizarnim zahtjevima koji su se urezali u pamćenje sestara.

Foto: KGC-143

Jedan od najupečatljivijih klijenata bio je muškarac koji je sam sebe nazivao "prljavim malim gnomom". Louise se prisjeća kako je drhtao od uzbuđenja pri samoj pomisli na susret.

- Izgledao je kao da će eksplodirati - ispričala je kroz smijeh Louise.

Foto: Profimedia

Sestre pamte i odraslog muškarca koji je inzistirao na tome da se pojavi odjeven kao Uskršnji zec.

Kažu i kako je više njih bježalo bez plaćanja, ali posebno pamte muškarca koji je pri bijegu zaboravio svoju protezu za noge...

Zbog ovakvih nevjerojatnih anegdota i ogromnog interesa za njihov život, sestre u mirovini navodno razmišljaju i o suradnji s Netflixom kako bi svoju priču prenijele na male ekrane. Prema pisanju nizozemskih medija, danas imaju 84. godine, više ne žive u Amsterdamu, preselile su na selo...