Obavijesti

Viral

Komentari 0
LEGENDARNE SESTRE FOKKENS

FOTO Nizozemske blizanke bile su prostitutke 50 godina: 'Tip bez noge bježi, tu je i gnom...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Nizozemske blizanke bile su prostitutke 50 godina: 'Tip bez noge bježi, tu je i gnom...'
4
Foto: Profimedia

Bile su prepoznatljive po svojim visokim kožnim čizmama, koje nisu služile samo kao modni dodatak. Dok su radile, sestre bi novčanice gurale u čizme, a do kraja noći novac bi doslovno ispadao van...

Admiral

Louise i Martine Fokkens, jednojajčane blizanke i najpoznatije prostitutke amsterdamske Četvrti crvenih svjetiljki, u poslu su provele više od 50 godina. Kroz njihove sobe prošle su na tisuće muškaraca, od usamljenih duša do pripadnika društvene elite

Louise je bila prva koja je zakoračila u svijet prostitucije, i to sa svega 17 godina. Na to ju je natjerao njezin tadašnji suprug. "To se dogodilo tako brzo. Nemaš vremena za razmišljanje, to se jednostavno dogodi", kazala je Louise, piše The Sun.

Amsterdam Prostitute twins Louise and Martine Fokkens
Foto: Profimedia

Martine je u početku bila zgrožena sestrinim zanimanjem, no financijski problemi natjerali su i nju kasnije u isti posao. Kad je njezin suprug izgubio posao, obitelj se našla na rubu egzistencije. Martine je prvotno radila kao čistačica u bordelu, no financijski pritisak postao je neizdrživ. Prebacila se na prostituciju...

OSTALA BEZ ZARADE Ekološka tehničarka iz BiH u Zadru uhićena zbog prostitucije: 'Kriva sam. Jednog sam kupala'
Ekološka tehničarka iz BiH u Zadru uhićena zbog prostitucije: 'Kriva sam. Jednog sam kupala'

-  Bez nje to nikada ne bih učinila. Ali s njom, sve je izgledalo manje zastrašujuće - kazala je Martine.

Amsterdam Prostitute twins Louise and Martine Fokkens
Foto: Profimedia

Tijekom desetljeća rada, sestre su postale institucija. Bile su prepoznatljive po svojim visokim kožnim čizmama, koje nisu služile samo kao modni dodatak. Dok su radile, sestre bi novčanice gurale u čizme, a do kraja noći novac bi doslovno ispadao van. Kasnije su otvorile i svoj bordel.

Govorile su kako njihov posao nije bio samo seksualne prirode. Često su se osjećale poput psihologa, jer su mnogi muškarci dolazili samo kako bi razgovarali. No, bilo je tu i onih s neobičnim fetišima i bizarnim zahtjevima koji su se urezali u pamćenje sestara.

Martine Fokkens and Louise Fokkens Sighting
Foto: KGC-143

Jedan od najupečatljivijih klijenata bio je muškarac koji je sam sebe nazivao "prljavim malim gnomom". Louise se prisjeća kako je drhtao od uzbuđenja pri samoj pomisli na susret.

- Izgledao je kao da će eksplodirati  - ispričala je kroz smijeh Louise.

Amsterdam Prostitute twins Louise and Martine Fokkens
Foto: Profimedia

Sestre pamte i odraslog muškarca koji je inzistirao na tome da se pojavi odjeven kao Uskršnji zec.

Kažu i kako je više njih bježalo bez plaćanja, ali posebno pamte muškarca koji je pri bijegu zaboravio svoju protezu za noge...

Zbog ovakvih nevjerojatnih anegdota i ogromnog interesa za njihov život, sestre u mirovini navodno razmišljaju i o suradnji s Netflixom kako bi svoju priču prenijele na male ekrane. Prema pisanju nizozemskih medija, danas imaju 84. godine, više ne žive u Amsterdamu, preselile su na selo...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U mirovini je skoro 20 godina: Evo kako danas izgleda bivša glumica Jenna Jameson
PREKRILA SE TETOVAŽAMA

FOTO U mirovini je skoro 20 godina: Evo kako danas izgleda bivša glumica Jenna Jameson

Bila je najpoznatija porno glumica svijeta, nosila je nadimak "Kraljica pornića", ali Jenna Jameson (51) danas je daleko od tog svijeta. Nakon burne karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na obitelj i poslovne pothvate...
VIDEO Ovo je trenutak u kojem je tinejdžerica skoro stradala: 'Htjela je selfie usred oluje!'
NEPROMIŠLJEN POTEZ

VIDEO Ovo je trenutak u kojem je tinejdžerica skoro stradala: 'Htjela je selfie usred oluje!'

Na snimci se vidi kako djevojka hoda do samog ruba zida u Paigntonu te se saginje dok golemi valovi udaraju sa strane. Ubrzo se čuje njen vrisak dok trči u zaklon...
FOTO Plus size model se jada: 'Rekli su mi na letu da moram smršavjeti! Šokirana sam!'
NEUGODNO ISKUSTVO

FOTO Plus size model se jada: 'Rekli su mi na letu da moram smršavjeti! Šokirana sam!'

Poznata američka plus size manekenka Tess Holliday, koja je bila i na naslovnici Cosmopolitana, kaže kako je nedavno tijekom leta doživjela iznimno neugodno iskustvo zbog kojeg je ostala u šoku. Tvrdi kako joj je kabinsko osoblje pred sinom održalo predavanje o tome kako bi trebala izgubiti kilograme...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026